Explosión deja un lesionado en vulcanizadora de Linares

Los cuerpos de emergencia para médicos de la Cruz Roja brindaron la atención a la persona lesionada y la trasladaron a un hospital para su valoración

Una explosión en una vulcanizadora de juego resultó en una persona en Linares, quien fue trasladada a un hospital para su valoración.

De acuerdo al parte, las autoridades señalaron que la explosión se registró en la calle Río San Pedro en la Colonia Misiones de San Gerardo en el segundo sector.

Explosión de un neumático deja una persona lesionada

En primera ocasión reportaban la explosión e incendio en una vulcanizadora, pero al llegar el personal de bomberos Linares observa que se trató de una explosión de un neumático, dejando como resultado una persona lesionada.

Los cuerpos de emergencia para médicos de la Cruz Roja brindaron la atención a la persona lesionada y la trasladaron a un hospital para su valoración.

Eliminan el riesgo en el negocio de llantas

Las autoridades de seguridad recabaron datos y determinaron que se trató de un incidente registrado en la vulcanizadora.

En el lugar, los grupos de emergencia eliminaron el riesgo registrado en el negocio de llantas.