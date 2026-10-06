Explosión deja lesionado a niño de seis años en Salinas Victoria

Al salir del establecimiento, observó al menor corriendo hacia el interior de la vivienda, mientras presentaba las lesiones en distintas partes del cuerpo

Un niño de seis años resultó lesionado luego de que un cartucho de escopeta aparentemente detonara en un terreno ubicado en la comunidad Los Urrutia, en Salinas Victoria.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 13:28 horas del domingo, en el cruce de Camino a Los Urrutia y Camino al Peñital.

El menor, identificado como Jesús, presentó heridas en el rostro, la mano derecha, el abdomen y ambas piernas, por lo que fue necesario solicitar atención médica.

Familiar escuchó una fuerte explosión

De acuerdo con un familiar, alrededor de las 11:00 horas se encontraba atendiendo una tienda ubicada frente a su domicilio cuando escuchó una fuerte explosión.

Al salir del establecimiento, observó al menor corriendo hacia el interior de la vivienda, mientras presentaba las lesiones en distintas partes del cuerpo.

Investigan cómo ocurrió la detonación

El familiar señaló que albañiles que se encontraban trabajando en el sector localizaron posteriormente, dentro de un solar, un cartucho de escopeta aparentemente detonado y una piedra.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones acudieron al sitio para realizar las indagatorias correspondientes y establecer cómo ocurrió la detonación que provocó las lesiones al menor.