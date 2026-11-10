Explosión deja al menos dos lesionados en empresa de Apodaca

El estallido de un tanque que almacenaba gas butano provocó la alerta en la empresa dedicada a la fabricación de pintura en polvo

Una explosión, presuntamente provocada por acumulación de gas, al interior de una nave industrial dejó al menos dos personas lesionadas en la colonia Balcones de Oriente, en el municipio de Apodaca.

Los hechos se registraron sobre la calle Jardines de la Primavera, en el inmueble marcado con el número 1109, empresa dedicada a la fabricación de pintura en polvo, donde, de acuerdo con información de Protección Civil del Estado, habría estallado un tanque que almacenaba gas butano, combustible de uso común en los hogares.

Tras la explosión, al menos dos personas resultaron lesionadas, quienes presentaban quemaduras en gran parte del cuerpo.

Inicialmente se solicitó el apoyo de la Cruz Roja Mexicana para realizar el traslado de los heridos, sin embargo, finalmente fueron trabajadores de la propia empresa quienes los llevaron a un hospital de la zona metropolitana de Monterrey.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de los lesionados, así como su estado de salud.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil del Estado y del municipio de Apodaca, quienes realizaron una evaluación de los riesgos y evacuaron al resto de los trabajadores para evitar mayores incidentes.

Además, como medida preventiva, se llevó a cabo el corte del suministro eléctrico y de gas en el inmueble.