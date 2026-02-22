Explosión de tanque deja un trabajador amputado en Monterrey

En el lugar participaron corporaciones de auxilio como Protección Civil Municipal y Protección Civil Estatal, además de la Cruz Roja Mexicana

La explosión de un tanque de gas en un establecimiento de la colonia Lomas de las Cumbres, en Monterrey, dejó como saldo a un trabajador con la amputación de su brazo derecho y a un cliente lesionado, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de auxilio en la zona.

¿Cómo ocurrió la explosión del tanque de gas en Lomas de las Cumbres?

De acuerdo con el reporte preliminar, el incidente se registró en un negocio ubicado cerca del cruce de Alfa y la avenida Abraham Lincoln, donde presuntamente estalló un tanque de gas y la manguera salió proyectada tras la detonación.

El objeto habría impactado a dos personas que se encontraban en el sitio, provocando lesiones de consideración y obligando a una respuesta inmediata por parte de los servicios de emergencia.

Trabajador pierde brazo y cliente resulta herido

Federico, de 64 años y empleado del establecimiento, fue trasladado de urgencia al Hospital General de Zona No. 21 del IMSS, donde ingresó para recibir atención médica especializada tras la amputación de su brazo derecho.

En tanto, un cliente de 42 años fue llevado al Hospital San Vicente con una lesión en la cabeza, derivada del impacto ocurrido durante la explosión.

Movilización de cuerpos de auxilio en Monterrey

En el lugar participaron corporaciones de auxilio como Protección Civil Municipal y Protección Civil Estatal, además de la Cruz Roja Mexicana, quienes realizaron las labores de atención prehospitalaria y el traslado de los heridos.

Las autoridades iniciaron las revisiones correspondientes para determinar las causas del estallido y verificar las condiciones en las que operaba el tanque de gas dentro del establecimiento.