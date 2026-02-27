Explosión de tanque de gas deja un lesionado en la Niño Artillero

Las autoridades mantienen acordonada la zona mientras continúan las labores de evaluación para determinar las causas del incidente

Un hombre de 38 años resultó con quemaduras de primero y segundo grado tras registrarse la explosión de dos tanques de gas en un negocio de acero inoxidable ubicado al interior de un domicilio en la colonia Niño Artillero, en Monterrey.

De acuerdo con información de Protección Civil de Nuevo León, el reporte se recibió en el cruce de las avenidas Bernardo Reyes y Martín Carrera.

Al arribo de las unidades de auxilio, se confirmó que el incendio ya se encontraba controlado en el área interior de la vivienda, donde opera el negocio.

Según el informe, el flamazo ocurrió en la lavandería cuando la víctima cambiaba un tanque de gas LP de 10 kilogramos mientras lavaba y secaba ropa.

El lesionado fue identificado como Juan Manuel Campos Castro, de 38 años, quien presentó quemaduras faciales y en extremidades superiores. Fue trasladado a bordo de una unidad de la Cruz Roja Mexicana hacia el Hospital Metropolitano para su atención médica.

Las autoridades informaron que se eliminaron riesgos en el área.