Explosión de tanque de gas deja cinco lesionados en Escobedo

Ante la magnitud, fue necesaria la intervención inmediata de paramédicos, además el estallido provocó daños al interior del inmueble

Un fuerte accidente doméstico registrado en el municipio de Escobedo encendió las alertas de los cuerpos de emergencia, luego de que la explosión de un tanque de gas dejara a varios integrantes de una familia con lesiones de consideración, así como a su mascota.

El incidente ocurrió la tarde de este lunes en una vivienda ubicada sobre la calle Pincel, en su cruce con Álamo, dentro de la colonia Girasoles Cuarto Sector. De acuerdo con los primeros reportes, un cilindro metálico de gas estalló de manera repentina al interior del domicilio.

Tras la explosión, tres adultos y un menor de edad resultaron lesionados, por lo que fue necesaria la intervención inmediata de paramédicos. El estallido provocó daños al interior del inmueble y generó momentos de tensión entre vecinos.

Entre los afectados se encuentra Pucca, una perrita de 16 años de edad, quien sufrió quemaduras de consideración. Debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladada de urgencia a la Clínica de la Dirección de Protección y Bienestar Animal.

Elementos de la Cruz Roja y de Protección Civil Escobedo brindaron los primeros auxilios en el lugar. Posteriormente, los heridos fueron llevados a distintos hospitales de la localidad para su valoración y atención médica.

La zona fue acordonada y resguardada por las autoridades mientras se realizaban las maniobras necesarias para evitar un riesgo mayor. Se exhortó a la población a revisar de manera periódica sus instalaciones de gas para prevenir este tipo de accidentes.