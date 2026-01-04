Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Explosión de tanque de gas deja adulto mayor herido en Monterrey

Por: Jared Villarreal

03 Enero 2026, 12:19

Compartir

El hombre de 88 años sufrió de diversas quemaduras por la fuerza de la detonación, por lo que fue trasladado para ser atendido de manera pertinente

Explosión de tanque de gas deja adulto mayor herido en Monterrey

Una explosión de un tanque de gas en un domicilio de la Colonia Industrial provocó la movilización de cuerpos de emergencia en Monterrey.

Explosión de tanque de gas deja adulto mayor herido en Monterrey.jpg

De acuerdo con vecinos, la explosión habría ocurrido alrededor de las 9 de la mañana en una casa ubicada en la calle Francisco Javier Echeverría, tras el reporte se hicieron presentes elementos de Protección Civil de Monterrey y Cruz Roja para atender la situación.

Un hombre de 88 años resultó con quemaduras y tuve que ser trasladado al Hospital de Zona #21 para recibir atención médica, así mismo se traslado a una mujer de 87 años, quién apesar de no tener lesiones graves, fue trasladada al nosocomio para una revisión integral.

Explosión de tanque de gas deja adulto mayor herido en Monterrey.jpg

En el lugar elemento de la Policía de Monterrey acordonaron el área para realizar los trabajos correspondientes, en conjunto a Bomberos y Protección Civil.

Comentarios