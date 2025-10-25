Explosión de gas provoca incendio en la colonia Nueva Madero

Las autoridades informaron que el fuego provocó daños materiales en ventanas, paredes, ropa, electrodomésticos y muebles diversos.

Una explosión originada por dos tanques de gas provocó un incendio que consumió parte de una vivienda durante la madrugada de este viernes en la colonia Nueva Madero, en Monterrey.

El siniestro se registró alrededor de la 1:00 de la madrugada en el cruce de las calles David Berlanga y Francisco Beltrán, cuando vecinos alertaron sobre el estallido y observaron que del patio trasero del domicilio comenzaban a salir llamas y una densa columna de humo.

De acuerdo con los primeros reportes, la propietaria del inmueble, identificada como Laura Ramos Vázquez, de 86 años, se encontraba dormida al momento del incidente y fue auxiliada por cuerpos de auxilio y vecinos que lograron ponerla a salvo antes de que el fuego se extendiera al interior de la vivienda.

Bomberos de Nuevo León y personal de Protección Civil trabajaron por más de 40 minutos para sofocar el incendio que afectó el área de la lavandería, un cuarto y dos habitaciones de la segunda planta. Durante las labores, se aseguraron los tanques de gas que presuntamente provocaron la explosión.

La mujer fue valorada por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana debido a la inhalación de humo, sin que se reportaran lesiones de gravedad.

Las autoridades informaron que el fuego provocó daños materiales en ventanas, paredes, ropa, electrodomésticos y muebles diversos. Una posible fuga de gas es considerada como la causa del siniestro.

El lugar fue resguardado hasta la eliminación de riesgos y los peritajes continuarán para determinar con precisión el origen de la explosión.

En el lugar participaron elementos de Bomberos Nuevo León, Protección Civil estatal y municipal, Policía de Monterrey y Cruz Roja Mexicana.