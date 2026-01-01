Explosión de aparente pirotecnia causó temor en El Carmen

La casa es rentada por un comerciante y su hijo, desde hace un año. Ambos fueron detenidos y llevados ante el Ministerio Público para la investigación.

Incertidumbre y temor provocó la explosión e incendio de un domicilio en calles de la colonia El Jaral.

La madrugada del martes 31 de dieciembre, el estallido hizo que vecinos de la calle Magnolia salieran de su domicilio.

Algunos otros sólo se asomaron por las ventanas ya que según relataron se escucharon varias detonaciones y ante el temor de que se trata de un ataque a balazos no se atrevieron a abandonar sus domicilios.

Trascendió que antes del incendio se escucharon varias explosiones en el interior de la casa y minutos después sobrevino una fuerte explosión.

El estallido lanzó por los aires el protector metálico de la ventana superior, el cual quedó a una distancia de siete metros en medio de la calle.

Además pedazos de cristal fueron localizados en el porche de dos domicilios que se ubican frente a esta casa.

Una puerta quedó sobre una estructura metálica que está en el porche del domicilio.

Tras generarse el incendio al lugar llegaron elementos de Protección Civil de El Carmen y máquinas de bomberos.

Los trabajos contra incendio se prolongaron varios minutos hasta que fue sofocado por completo.

La casa es rentada por un comerciante y su hijo, desde hace un año.

Ambos fueron detenidos cuando llegaron a la casa y llevados ante el Ministerio Público para la investigación.