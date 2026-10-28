Explora Horno 3 de noche con recorridos de leyendas y misterio

El museo abrirá el 1, 4, 5 y 6 de noviembre con una experiencia nocturna entre máquinas y pasarelas históricas; los accesos costarán $400 por persona

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Hay lugares en el mundo donde el tiempo no se borra; simplemente se funde en acero. En el corazón de Monterrey, bajo la sombras de las estructuras que alguna vez moldearon el destino industrial de México, el Museo Horno 3 ha decidido desafiar los límites de la memoria con una propuesta que redefine las noches regias.

Bajo el título de "Leyendas, peligros y máquinas", el Museo Horno 3 abre sus puertas en horario nocturno, de 20:00 a 21:20 horas para ofrecer un recorrido inmersivo con temática histórica.

Lejos del bullicio convencional, los conocedores de la cultura urbana tienen una cita este 1, 4, 5 y 6 de noviembre.

Para comprender la magnitud de lo que ocurre hoy en el Parque Fundidora, es necesario remontarse a finales del siglo XIX. Fundada en 1900 bajo el nombre de Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, esta planta fue la pionera de la industria siderúrgica en América Latina.

Durante décadas, las entrañas de este coloso rugían día y noche, transformando el acero que levantó rascacielos, puentes y vías férreas, convirtiendo a Monterrey en la capital económica e industrial del norte del país.

Aquella Fundidora era una ciudad dentro de otra ciudad. Entre chispas incandescentes, humos monumentales y el estruendo ensordecedor de los hornos, miles de obreros escribieron una historia de esfuerzo titánico. Hoy, ese lugar guarda secretos, mitos y leyendas.

La experiencia, limitada a un aforo exclusivo de aproximadamente 700 visitantes en total, rompe con el esquema tradicional de los museos.

Iluminado de manera magistral para acentuar su magia arquitectónica, el recorrido lleva a los asistentes a través de chimeneas y pasarelas metálicas, guiados por actores caracterizados como obreros de época que reviven la valentía y los misterios cotidianos de la antigua siderúrgica, incluyendo el eco de un emblemático suceso acaecido en los años 70.

En palabras de Antonio González, director general de Horno 3, esta vivencia busca conectar físicamente al público con los escenarios donde se gestó la identidad industrial de la sultana del norte, dotando al patrimonio de una dimensión profundamente humana.

Los accesos y detalles de disponibilidad se encuentran disponibles a través de las redes sociales oficiales del Museo Horno 3.

Noches de leyendas