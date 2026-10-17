Explica Fiscalía liberación de 'La Rana' en caso Casino Royale

Javier Flores Saldívar aclaró que podría existir confusión entre dos personas identificadas como 'La Rana' tras la liberación de uno de los sentenciados

Tras la protesta de familiares de las víctimas del Casino Royale por la liberación de uno de los sentenciados por el ataque, el fiscal general de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, aclaró que podría existir una confusión entre dos personas identificadas como “La Rana” y ofreció medidas de protección a los afectados.

El funcionario explicó que sostuvo una reunión con integrantes del colectivo de familiares, a quienes informó que los procesos judiciales relacionados con el caso se llevaron en Tamaulipas, por lo que la Fiscalía estatal no tiene injerencia formal en esas causas.

Detalló que, durante el encuentro, establecieron contacto con el delegado federal de esa entidad, quien les proporcionó información sobre la situación jurídica de los involucrados y una resolución de libertad bajo protesta.

“Hay al parecer una confusión en torno al miembro de la delincuencia organizada y La Rana de aquel entonces; al parecer hay otra Rana que es lo que comúnmente se conoce como halcón”, declaró.

Flores Saldívar agregó que, de acuerdo con la información disponible, uno de los implicados recibió una condena de alrededor de 130 años, mientras que “El Voltaje” enfrentaría un proceso por homicidio.

Ante la solicitud de protección planteada por Samara Pérez, representante de los familiares, el fiscal aseguró que existe disposición para otorgar medidas de seguridad si las víctimas así lo solicitan.

“Se les explicó a ellos que si querían solicitarlas se les brindaría. En lo personal se aconsejó de que evaluaran ellos la necesidad de pedirlas, que no teníamos ningún inconveniente en otorgarlas”, señaló.

No obstante, consideró que, desde su punto de vista, mientras no exista una amenaza o advertencia concreta, sería preferible que los familiares continúen con su vida sin medidas especiales de protección.

El fiscal reiteró que, aunque el asunto corresponde a autoridades federales de Tamaulipas, la Fiscalía de Nuevo León mantendrá el acercamiento con las víctimas para proporcionarles información y aclarar sus dudas sobre el caso.