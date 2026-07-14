Explica estado por qué se han dado menos recursos a municipios

Carlín de la Fuente sostuvo que la disminución en algunos recursos obedece a una menor recaudación de ingresos a nivel federal

El Gobierno de Nuevo León negó tener adeudos con los municipios de la entidad y aseguró que las participaciones federales y estatales se han entregado de manera puntual y conforme a la ley, luego de que un grupo de alcaldes exigiera el pago de recursos que, aseguran, ascienden a entre 1,200 y 1,700 millones de pesos.

El encargado del despacho de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, Ulises Carlín de la Fuente, afirmó que los recursos han sido ministrados de forma "exacta y oportuna", además de señalar que la información es pública y puede ser consultada por cualquier ciudadano.

“Es falso porque en Tesorería, acuérdense que nosotros tenemos la obligación de dar a conocer lo que estamos pagando por cada uno de los fondos, que es información pública para que cualquiera lo pueda analizar”, indicó Carlín de la Fuente.

Estado rechaza adeudos con los municipios

La postura del Estado surge luego de que cerca de una veintena de alcaldes metropolitanos y rurales acudieran este lunes al Palacio de Gobierno para exigir el pago inmediato de recursos que consideran pendientes.

El funcionario destacó que este lunes fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el reporte trimestral de las participaciones federales y estatales entregadas a los municipios, documento que, dijo, transparenta los montos distribuidos a cada ayuntamiento.

"Hoy se publica el acuerdo por el que se da a conocer el reporte trimestral de participaciones federales y estatales entregadas a los municipios", apuntó.

Asimismo, recordó que la Auditoría Superior de la Federación realizó recientemente una revisión a la administración de estos recursos sin detectar irregularidades ni emitir observaciones, por lo que descartó que exista un incumplimiento por parte del Estado.

Carlín de la Fuente sostuvo que la disminución en algunos recursos obedece a una menor recaudación de ingresos a nivel federal, situación que genera un efecto en cadena tanto para los estados como para los municipios del país.

“Hay un fenómeno que ha sido el que ha pasado, que ha bajado la recaudación de los ingresos que vienen a nivel federal y eso hace una efecto dominó en estados y en municipios a nivel nacional. Hay otros recursos que se tienen que es versus el tema de avances de proyectos”, expresó el funcionario estatal.

Explicó que también existen recursos sujetos a la presentación y avance de proyectos, por lo que, en esos casos, la Tesorería analizará cada expediente conforme a la Ley de Coordinación Hacendaria y atenderá cualquier duda que planteen los tesoreros municipales.

Exigen alcaldes pago inmediato

La respuesta del Estado se produjo después de que cerca de una veintena de alcaldes metropolitanos y rurales exigieran este lunes, en el Palacio de Gobierno, el pago inmediato de recursos que aseguran sigue pendiente.

En representación de los ediles, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, señaló que el gobierno estatal adeuda entre 1,600 y 1,700 millones de pesos correspondientes a diversos fondos, aportaciones y derechos, por lo que entregaron un requerimiento formal para exigir el cumplimiento de la ley.

“Estamos estimando más o menos que pudiera llegar hasta los mil 600 o mil 700 millones de pesos lo que adeuda el Estado a los diferentes municipios”, apuntó De la Garza.

Indicó que la exigencia se hizo con respeto, pero también de manera firme.

“Porque estoy hablando de un requerimiento formal, porque es el inicio de acciones administrativas, financieras, penales inclusive, que pudieran derivar por el incumplimiento del pago de estos recursos en favor de los ciudadanos del Estado de Nuevo León”, detalló.

El edil regio advirtió que, de persistir el incumplimiento, podrían emprender acciones administrativas, financieras e incluso penales, al considerar que la falta de estos recursos afecta directamente a la ciudadanía al limitar la prestación de servicios públicos, obras de infraestructura y acciones en materia de seguridad.

El alcalde de Monterrey señaló que, aunque es la tercera vez que está al frente de Monterrey, es la primera ocasión que atestigua este tipo de situaciones.

Reconoció que la normativa vigente no obliga a los municipios a solicitar las aportaciones que les corresponden por conceptos como refrendos vehiculares, multas de tránsito e impuestos.

“Ésta es una cuestión de derechos y obligaciones; el derecho que tienen los municipios de los recursos que le corresponden y las obligaciones que tiene el Estado, nada más de trasladar los recursos que son de los municipios para poder prestar el servicio a los ciudadanos”.

De la Garza sostuvo que los recursos reclamados no representan una deuda con los gobiernos municipales, sino con los habitantes de Nuevo León, quienes son los principales afectados por la falta de transferencias.