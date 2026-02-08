Explica cómo desarrollar la tolerancia con mindfulness

Especialista detalla prácticas para reconocer emociones, reducir conflictos y mejorar convivencia; descubre pasos que pueden ayudarte a fortalecer tu tolerancia

La tolerancia es una habilidad que permite mejorar las relaciones interpersonales y el bienestar emocional, además de ayudar a enfrentar conflictos cotidianos. De acuerdo con Javier Gutiérrez Ornelas, especialista en mindfulness, este concepto suele malinterpretarse, ya que no implica soportar situaciones incómodas, sino comprender las diferencias entre las personas para convivir de manera más sana.

Comprender diferencias, base de la tolerancia

El especialista explicó que la tolerancia no significa reprimir emociones ni aceptar conductas con las que no se está de acuerdo. Señaló que su esencia radica en reconocer que cada individuo tiene pensamientos, creencias y experiencias distintas.

“La tolerancia se refiere a comprender profundamente que todos los seres humanos somos diferentes y en esa comprensión tratamos de tener relaciones interpersonales más sanas posibles”.

Gutiérrez Ornelas detalló que cuando una persona solo intenta soportar aquello que le incomoda, puede generar tensión emocional que eventualmente provoca conflictos o malestar personal.

Dr. Javier Gutiérrez Ornelas, experto en mindfulness nos habla de la tolerancia y cómo desarrollarla

Diferencias entre tolerancia y paciencia

El especialista en mindfulness destacó que, aunque suelen relacionarse, la tolerancia y la paciencia son habilidades distintas. Mientras la paciencia permite esperar procesos de cambio en situaciones o personas, la tolerancia se enfoca en aceptar y reconocer diferencias en el momento presente.

“La paciencia es mantener un estado de equilibrio para actuar en el momento oportuno, mientras que la tolerancia es el reconocimiento de que la otra persona es diferente a mí”.

Indicó que aceptar la diversidad de perspectivas puede enriquecer la convivencia, sin que esto implique adoptar las ideas o conductas de los demás.

La tolerancia puede desarrollarse con entrenamiento

Javier Gutiérrez Ornelas señaló que la tolerancia no es una cualidad exclusivamente innata, sino una capacidad que puede fortalecerse mediante prácticas constantes. Explicó que identificar conflictos frecuentes con compañeros de trabajo, familiares o vecinos puede ser una señal para trabajar esta habilidad.

Entre las herramientas para desarrollarla, destacó la práctica del mindfulness o atención plena, que consiste en enfocarse en el presente y observar pensamientos y emociones antes de reaccionar impulsivamente.

“Cuando nos relacionamos con alguien que nos genera incomodidad, podemos detectar si lo que sentimos representa un peligro real o solo una diferencia”.

Impacto de la intolerancia en la salud

El especialista advirtió que la intolerancia puede provocar conflictos sociales y afectar la salud física. Explicó que emociones como el enojo, relacionadas con la intolerancia, generan reacciones en el organismo que pueden ser perjudiciales.

“El enojo es una de las emociones más dañinas que el ser humano puede producir y puede generar liberación de cortisol, afectando distintos órganos”.

Fomentar la tolerancia favorece la calma, la resiliencia y la estabilidad emocional, lo que permite enfrentar situaciones difíciles con mayor equilibrio y fortalecer la convivencia cotidiana.