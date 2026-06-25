Expertos piden impulsar energía solar ante ola de apagones en NL

Además destacan que Nuevo León es el estado con mayor crecimiento en la demanda de energía solar del país y ya genera cerca del 10% de su consumo eléctrico

Ante los apagones que se han vuelto recurrentes en la zona metropolitana de Monterrey, principalmente durante la temporada de intenso calor, expertos llamaron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a impulsar entre la ciudadanía el uso de energía solar como alternativa, ya que puede generarse en los propios hogares o industrias.

Sin embargo, señalaron que esta medida debe ir acompañada de mecanismos de almacenamiento de energía, pues actualmente la electricidad generada mediante paneles solares debe inyectarse a la red de la CFE para que posteriormente sea compensada al usuario sin costo adicional por consumo.

Actualmente, con una inversión privada de $1,182 millones de dólares al cierre de 2025, Nuevo León ocupa el segundo lugar nacional en el uso de paneles solares, solo por debajo de Jalisco.

De hecho, alrededor del 10% de la energía que se consume en el estado se genera mediante estos sistemas de energía limpia.

No obstante, los usuarios se enfrentan a la limitante de no poder almacenar la energía en sus viviendas o empresas, ya que deben devolverla a la red para que la CFE la bonifique.

Almacenamiento, la clave para aprovechar la energía solar

En entrevista con Info 7, Carlos Aguirre, director de E3, empresa regiomontana pionera en sistemas de almacenamiento eléctrico, señaló:

“Hay que voltear a ver al sol, pero también al almacenamiento. Existe una gran área de oportunidad; la tecnología ya está al alcance y permite depender de fuentes energéticas naturales”.

En el mercado comienzan a surgir sistemas de almacenamiento —similares a baterías de gran capacidad— para guardar la electricidad; sin embargo, su costo aún es elevado, por lo que, para masificar su uso, sería necesario implementar algún tipo de subsidio por parte de la CFE.

Expertos del sector energético pertenecientes al Clúster de Energía de Nuevo León estimaron que una vivienda promedio requiere una inversión cercana a $100,000 pesos en paneles solares, mientras que los sistemas de almacenamiento tienen un costo promedio de $120,000 pesos.

Actualmente, existen alternativas para generar energía y utilizarla en caso de apagones, pero estas se basan en plantas de luz que funcionan con diésel.

Paneles solares y baterías, una inversión para enfrentar los apagones

A la hora de los apagones existe una alternativa que, aunque requiere una fuerte inversión, puede evitar complicaciones: los paneles solares y los sistemas de almacenamiento.

Expertos consultados por Info 7 señalan que cada vez es más común que las personas, principalmente en el ámbito residencial, opten por este tipo de infraestructura.

Si bien estos sistemas operan en conjunto con la red de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), también funcionan como un respaldo al ofrecer una fuente de energía renovable y, cuando se complementan con baterías —tecnología ya regulada y permitida—, permiten almacenar electricidad para su uso posterior.

Como ejemplo, un especialista indicó que una familia de cuatro integrantes en una zona residencial requeriría una instalación de al menos 10 paneles solares, con un costo aproximado de $10,000 pesos cada uno.

A ello se suma la adquisición de baterías para almacenar la energía, cuyo precio ronda los $120,000 pesos, por lo que contar con un sistema completo implica una inversión superior a los $200,000 pesos.

Entre los beneficios, destaca el ahorro en el recibo de electricidad, explicó el especialista:

“Quien cuenta con paneles solares puede terminar pagando cerca de 60 pesos a la CFE. Con baterías, incluso se puede lograr la autosuficiencia".

“El problema es que, sin almacenamiento, la electricidad se inyecta a la red y, si ocurre un apagón, también se pierde el suministro en la vivienda. En ese caso, funciona más como un ahorro, ya que la CFE descuenta del consumo la energía que el usuario le entrega”, indicó.