Expertos explican urgencia del control parental en la era digital

Niños y jóvenes corren peligro en sus propias casas con el uso inadecuado del internet y videojuegos, por lo cual es importante conocer el control parental

Las redes sociales y los videojuegos en línea se han convertido en fáciles ventanas al mundo, que permiten la conexión con miles de millones de personas.

Sin embargo, esta inmensa conectividad plantea un riesgo latente: la incertidumbre sobre la identidad de quienes están detrás de la pantalla, una amenaza real que muchos padres aún desconocen cómo mitigar.

Una sondeo realizado en las calles de la ciudad reveló una realidad preocupante: la mayoría de los encuestados no conocen ni utilizan las herramientas de control parental disponibles.

Invitan a vigilar

Los expertos comparan el espacio digital con un inmenso parque que trasciende los límites del vecindario, el municipio y el país. En un parque físico, los padres están cerca para supervisar; en el mundo digital, la vigilancia se vuelve compleja sin las herramientas adecuadas.

El maestro Jesús Raúl González, experto en Ciberseguridad de la Escuela de Ingeniería y Tecnologías de la UDEM, desmintió la percepción de seguridad en el hogar.

“Erróneamente, se piensa que, en un ambiente virtual, un juego o una red social no se corren riesgos por estar en la casa, lo tienes en un ambiente controlado, cuando en realidad lo que sucede es que lo estás exponiendo al menor potencialmente a una serie de interacciones que quizás no sean convenientes... (incluyendo) personas que se hacen pasar por menores para poder llegar a ellos”, explicó.

Ante estos riesgos, las herramientas de control parental se posicionan como la defensa más importante para los padres en el entorno digital.

Entre los principales beneficios de utilizarla, es que restringe el acceso a sitios, apps y programas para adultos.

También limita la cantidad de horas que el menor puede pasar frente a un dispositivo.

Permite así, supervisar el historial de navegación de los niños y las búsquedas realizadas.

Y unos de los más importantes de acuerdo con el experto, ayuda a prevenir el ciberacoso, el contacto con extraños y la exposición a contenido violento.