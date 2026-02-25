Expertos consideran a Nuevo León 'vacunado' ante violencia

Analistas manifiestan que NL está 'más vacunado' contra la violencia que otras entidades pues cuenta con una estrategia policial que ha dado buenos resultados

En caso de que surja más violencia por el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, Nuevo León tendría menos riesgo pues está “más vacunado” porque tiene estrategia de seguridad y no es sede de grupos de la delincuencia organizada, afirmaron expertos.

Y es que a este hecho podría seguirle una lucha “fratricida” entre facciones de la organización que buscarán quedarse con su control.

Esto porque no hay un “heredero natural” del capo pues su hijo está preso en Brooklyn, Nueva York, y su operador financiero y mano derecha, Hugo “N”, alias “El Tuli” también fue eliminado en uno de los operativos militares.

Aunque en la actualidad la situación se ha ido normalizando en el país, el analista político, Eloy Garza, señaló que en días posteriores podría haber enfrentamientos en algunas entidades, sobre todo en aquellas que son sede de algún grupo criminal.

La ventaja para Nuevo León, afirmó el analista político, es que el estado está “más vacunado” contra la violencia que otras entidades pues tiene plena coordinación policíaca, cuenta con una estrategia policial que ha dado buenos resultados y, además, no es sede de ningún grupo criminal de alto alcance.

“En el caso del Cártel Jalisco hay una dispersión del poder real de este cártel. ¿Qué significa, en términos prácticos? Que no hay un heredero formal y si no hay un heredero formal, lo que podemos esperar es una guerra fratricida interna en el Cártel Jalisco.

“Nuevo León no es precisamente un bastión de una banda delictiva en particular. ¿Eso sería una ventaja? Sí, es una ventaja ¿Estamos exentos entonces de una posibilidad de violencia social? No, no estamos exentos, pero sí estamos más vacunados que otros estados que de manera inmediata pueden a sufrir consecuencias”, indicó.

Garza afirmó que el abatimiento de “El Mencho” “es un duro golpe” para el crimen organizado a nivel mundial y a su vez una victoria importante para el Ejercito mexicano.

Este operativo, abundó, fue apoyado con datos por parte de la Joint Interagency Task Force-Counter Cartel, que es una agencia de seguridad estadounidense de reciente creación que alinea a las 16 agencias de seguridad de ese país como la DEA y la CIA.

“Se hizo con fuerzas especiales mexicanas, sí, con apoyo del Departamento de Guerra, antes de Defensa de Estados Unidos, pero en realidad fue parte de las fuerzas especiales del Ejército mexicano, eso hay que reconocerlo también con helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana.

“Sí hubo una coordinación de inteligencia con Estados Unidos, con más de 16 organizaciones, de inteligencia de Estados Unidos, pero el operativo fue 100% realizado en tierra por parte de militares mexicanos. Entonces eso se le debe reconocer”, señaló Garza.

Analogía con Zuckerberg

El analista indicó que el golpe dado a la delincuencia es gigantesca pues se trata de una de las organizaciones criminales más grandes del mundo.

Indicó que Oseguera era uno de los cinco criminales más importantes del mundo y que si fuera una e presa legal, estaría al nivel de Meta, de Mark Zuckenberg.

“Estamos hablando del más poderoso de México, el señor Oseguera era el objetivo militar más poderoso de todas las mafias a nivel mundial, con presencia en más de 66 países, con presencia en Europa, con presencia en Europa del Este, con presencia en África, con presencia en Rusia, con presencia en China.

“Ojo, no se trata de un elemento más o de que estemos ya con la esperanza de que se desaparezca una célula del crimen organizado: estamos hablando de la empresa que, de manera equivalente, si fuera una empresa legal.

“No sé si lo has escuchado en alguna otra parte: si fuera una empresa legal y cotizar en bolsa tendría el mismo número de acciones y de activos que Meta de Mark Zuckerberg”, indicó.

Nuevo León 'más' vacunado

Nuevo León no se vio afectado como otras entidades tras la captura de El Mencho debido a que en la entidad las facciones de este grupo delictivo no tienen tanta presencia en el estado.

Eloy Garza, experto en política señaló que estamos “vacunados” pero que eso no significa que estemos exentos a los hechos violentos que se han presentado en varias entidades, especialmente en Tamaulipas por su cercanía con Nuevo León.

Asimismo, reiteró que estas acciones no fueron similares a lo que ocurre en Sinaloa, pero podría ocurrir en busca de un nuevo ordenamiento del grupo delictivo, por lo que no consideró que es importante la prevención.

“Esta refriega interna la llevamos todos los mexicanos, algunos más que otros, Nuevo León no es precisamente un bastión de una banda delictiva en particular es una ventaja que estamos exentos entonces de una posibilidad de violencia social no, no estamos exentos. Pero sí estamos más vacunados que otros estados que de manera inmediata van a sufrir consecuencias grandes.

“Ya está sucediendo en Jalisco, como ya está sucediendo en Guanajuato, como va a suceder en Michoacán, como va a suceder en Guerrero y como está sucediendo en el caso de la de este desmantelamiento del cártel de Sinaloa, ahí en Sinaloa estamos hablando de entre 100 y 300 muertos mensualmente”, explicó Garza.