Expertos concientizan sobre la importancia del sueño en el HU

Se destacó que cerca del 18% de la población en México padece insomnio, un trastorno que provoca cansancio, falta de concentración y ansiedad

En el marco del Día Mundial del Sueño, especialistas del Hospital Universitario José Eleuterio González llevaron a cabo una jornada de actividades para concientizar a la población sobre la importancia del descanso y sus efectos en la salud. El evento se realizó el viernes 13 de marzo a las 10:00 horas en la Sala Polivalente de la Facultad de Medicina, como parte de la Semana Mundial del Cerebro.

Durante la jornada, se destacó que cerca del 18% de la población en México padece insomnio, un trastorno que provoca cansancio, falta de concentración y ansiedad, además de incrementar el riesgo de desarrollar enfermedades como diabetes y problemas cardiovasculares.

El programa incluyó conferencias de dos especialistas nacionales y un ponente internacional sobre el impacto del sueño en la salud. También se llevaron a cabo actividades recreativas como sesiones de neuroarte y una “siesta universitaria”, en las que los participantes recibieron asesoría para mejorar la calidad de su descanso.

Los especialistas aprovecharon para resaltar los factores que afectan la higiene del sueño. La jefa del Servicio de Neurología, Beatriz Chávez Luévanos, explicó que la privación de sueño afecta la salud y el rendimiento diario.

Por su parte, José Garza Marichalar, jefe del Departamento de Psiquiatría, señaló que el insomnio puede acelerar la aparición de enfermedades como Alzheimer y favorecer cuadros de obesidad o depresión.

Juan Manuel Ibarra Hernández, jefe del Departamento de Fisiología, recomendó mantener horarios regulares, evitar cafeína y alcohol antes de dormir, y limitar el uso de dispositivos electrónicos.

Finalmente, los especialistas alertaron sobre el aumento de insomnio en niños, vinculado con cambios en los horarios escolares y la exposición frecuente a pantallas. El evento permitió ofrecer información y herramientas prácticas para que la población pueda mejorar su descanso y prevenir problemas de salud asociados a la falta de sueño.