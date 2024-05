Exministerial denuncia a Adrián ante FGR por tortura

El exagente ministerial, Daniel Abdón Torres Muñiz, llevó su denuncia contra Adrián de la Garza a nivel federal, pues presentó una querella en su contra ante la Fiscalía General de la República (FGR).

En conferencia de prensa, junto con su abogado, Héctor Mateos, Torres Muñiz informó que el martes denunció al ahora candidato del PRI a la alcaldía de Monterrey por los delitos de desaparición forzada y tortura.

Indicó que recurrió a tal instancia porque a 14 años de que, según él, sucedieron los hechos, la Fiscalía de Nuevo León no ha procesado a quien considera el principal responsable de los hechos, Florentino Martínez, quien es allegado a De La Garza.

“Sí, me dicen todos, ¿por qué vienes hasta ahorita? Porque no quiero que quede el señor (Adrián de la Garza) porque me deshizo la vida, destruyó mi vida, lo perdí todo, y cuando una persona pierde todo no tiene miedo a perder nada más".

“Yo lo único que quiero es justicia, tengo 14 años peleando, ¿Cómo me van a regresar los 14 años que me quitaron de mi vida”, afirmó Torres Muñiz.

En la denuncia, Torres también incluye a De la Garza por no actuar contra los responsables cuando fue procurador, así como a Guadalupe Saldaña y Alexandro González Cantú, funcionarios de la Fiscalía e integrantes del grupo del exprocurador.

“¿Qué necesito hacer para que mi torturador Florentino Martínez sea suspendido? ¿O le va a seguir haciendo caso a Adrián de la Garza? Yo siempre he declarado que la persona que dio la orden para que a mí me torturaran fue Florentino Martínez, pero el procurador responde que no sabe quién dio la orden y ahorita anda de coordinador en Gonzalitos”, afirmó el denunciante.

Torres Muñiz ya había denunciado públicamente que fue víctima de tortura y desaparición forzada en el 2011, luego de que colaboradores cercanos al entonces Procurador de Justicia de Nuevo León lo acusaron de ser líder de dos cárteles del crimen organizado.

Luego, según él, quedó libre de culpa, pero a sus torturadores no los procesaron.

En la conferencia llamó a la población a no votar este 2 de junio en favor de De la Garza “debido al caso omiso en su caso, ya que el candidato, en ese entonces fungía como procurador y no inició ninguna investigación a pesar de tener conocimiento”.

Mencionó que su caso, ya tiene conocimiento el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Su abogado, Héctor Mateos, lleva un total de tres conferencias exponiendo la red de protección alrededor de Adrián de la Garza.

