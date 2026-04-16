Éxito total en entrega de boletos del concierto con Lara Campos

Con una alta respuesta por parte de la ciudadanía, la entrega de boletos para el concierto infantil “Celebremos”, encabezado por la cantante Lara Campos

Con una alta respuesta por parte de la ciudadanía, la entrega de boletos para el concierto infantil “Celebremos”, encabezado por la cantante Lara Campos y la artista regiomontana Ana Sofi W, se llevó a cabo con éxito este miércoles, logrando agotarse en tan solo unas horas.

Desde temprana hora, madres y padres de familia acudieron a los puntos de distribución ubicados en Palacio de Gobierno y en las Oficinas Generales del DIF, sobre la avenida Morones Prieto, para asegurar su acceso al evento con el que el Gobierno del Estado.

DIF Nuevo León celebrarán a las niñas y niños en su día.

La entrega de boletos inició a las 8:00 de la mañana y, para las 10:00 horas, ya no había disponibilidad, reflejando el entusiasmo de las familias por asistir a este espectáculo gratuito que se realizará el próximo 29 de abril en la Arena Monterrey.

El concierto fue anunciado previamente por Mariana Rodríguez, quien impulsa diversas actividades enfocadas en la niñez en el estado.

La iniciativa busca ofrecer un espacio de entretenimiento y convivencia familiar en el marco del Día del Niño.

El evento contará con la participación estelar de Lara Campos, una de las figuras infantiles más influyentes en México y Latinoamérica, acompañada de la cantante local Ana Sofi W, lo que promete un espectáculo lleno de música, diversión y sorpresas.

Asimismo, el gobierno del estado les recuerda que los boletos del concierto no tuvieron ningún costo, por lo que invitan a la población a no comprar ni vender los boletos.

Lara Campos, fenómeno infantil en crecimiento

Lara Campos, nacida en la Ciudad de México en 2012, es una actriz, cantante y creadora de contenido que ha logrado consolidarse como una de las youtubers infantiles más populares del país.

Hija del productor musical Kiko Campos y hermana de Gloria Aura y Nath Campos, ha desarrollado su carrera en televisión, música y plataformas digitales.

Debutó como actriz siendo niña en varias telenovelas.

En el ámbito digital, su canal de YouTube acumula millones de suscriptores y reproducciones, con contenido dirigido al público infantil que incluye retos, aventuras y canciones. Además, ha lanzado temas musicales como “Rhenné” y “Alibombo”, consolidando su presencia en escenarios y eventos en vivo.

Con localidades completamente agotadas, el concierto “Celebremos” se perfila como uno de los eventos más destacados para festejar a la niñez en Nuevo León.