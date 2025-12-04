Exigen que iniciativas contra aseguradoras no queden en el aire

Legisladores y activistas exigen que no se dejen en el aire las iniciativas contra la discriminación a niños con síndrome de Down en seguros

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Debido a que las aseguradoras “no descansan” en discriminar a niños con síndrome de Down, autismo y aumentar indiscriminadamente el costo de las pólizas, entre otros señalamientos, legisladores y activistas pidieron no dejar en el aire las iniciativas que se han presentado para frenar sus abusos.

Y es que dijeron, en el caso del Congreso local, se han presentado propuestas de reformas que terminan archivadas “por razones extrañas” y quien sufre las consecuencias son quienes necesitan ese servicio.

La iniciativa más reciente es la que presentaron la diputada local de Morena, Greta Barra, y el senador de ese partido, Waldo Fernández, en el Congreso local, el pasado lunes para reformar tres leyes locales con la finalidad de que las aseguradoras no discriminen a los niños por su condición genética o neurodivergente.

Fernández dijo ayer que en el 2023, siendo diputado local, presentó una iniciativa para frenar los abusos en los cobros de insumos y servicios en los hospitales privados, pero el Congreso local de mayoría del PRI y PAN, nunca la dictaminó.

Tampoco se ha dictaminado en comisiones la que presentaron el pasado 25 de septiembre en el mismo sentido, él y la joven regia de origen ruso, Alena Kharissova, en el mismo sentido luego de que ella fue víctima de maltratos y precios inflados en un hospital privado.

“Hasta ahorita no he sabido nada de la iniciativa que presentamos. ¿De qué sirve presentar algo si al final va a ser una iniciativa más?, dijo ayer Kharissova.

Barra abundó también ayer que urge legislar sobre el tema porque “hay mucho estigma” por parte de las aseguradoras” y eso debe terminar.

“Desafortunadamente hay mucho estigma por ejemplo en los casos de las y los niños con autismo; hay que terminar que por su condición de autismo, que no es enfermedad, no les quieren asegurar”, indicó.

La iniciativa presentada por Barra y Fernández busca acabar con la negativa de las aseguradoras de vender pólizas basándose en “estereotipos y suposiciones”.

La petición es reformar la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación Nuevo León, la Ley para la Atención, Protección e Inclusión de las Personas con la Condición del Espectro Autista y otras Condiciones de la Neurodiversidad en Nuevo León y la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Con estas reformas, se busca obligarán a aseguradoras a evaluar a sus potenciales asegurados con criterios médicos objetivos, no en suposiciones y prejuicios pues actualmente, al no existir una prohibición, se les da rienda suelta para hacer evaluaciones subjetivas con las que se cometen injusticias.

“Al incluir una cláusula que aclara que las aseguradoras pueden realizar evaluaciones objetivas, pero nunca basadas en estereotipos o suposiciones; se garantiza un equilibrio entre libertad económica y protección de derechos humanos.

“Con ello se elimina cualquier margen de interpretación que permita justificar negativas injustificadas, y se protege de forma directa a personas que históricamente han enfrentado exclusión financiera”, indica la iniciativa.

Esta reforma fue denominada “Iniciativa Milena” a raíz del caso de la bebé de tres meses que tiene síndrome de Down y fue rechazada por aseguradoras para protegerla debido a su condición.

“La negativa de diversas aseguradoras expuso a su familia a gastos hospitalarios inalcanzables y evidenció un patrón estructural: la exclusión basada en prejuicios, no en evaluaciones médicas objetivas.

“Este caso no es aislado; representa la experiencia cotidiana de miles de familias que enfrentan obstáculos arbitrarios al intentar obtener protección financiera para sus hijas e hijos”, señala la iniciativa.