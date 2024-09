Exigen más unidades y mejor servicio en terminal Lincoln

La terminal Lincoln del servicio de transporte Ecovía ha sido escenario de largas filas y demoras constantes, de acuerdo con denuncias realizadas por usuarios que día a día enfrentan complicaciones para abordar una unidad.

Durante la mañana de este lunes, el equipo de Fuerza Informativa Azteca acudió a la estación para documentar la situación tras una serie de reportes ciudadanos.

Aunque el acceso a la terminal fue restringido por los oficiales encargados de la seguridad, se pudo observar una multitud de personas esperando su turno para abordar, con tiempos de espera que alcanzaron hasta los 40 minutos en algunos casos.

Es algo que ya se ha vuelto rutina. Cada día es lo mismo, largas filas y un servicio que deja mucho que desear. Hoy esperé casi 40 minutos y esto no mejora, señaló una pasajera.

Otro pasajero se quejó de la falta de coordinación dentro de la terminal: "No hay guardias que ordenen el ingreso a las unidades, y eso solo retrasa más el proceso".

A pesar de la desesperación que expresaron varios pasajeros, muchos señalaron que el problema no solo es el tiempo de espera, sino también el estado en que se encuentran los camiones.

Además de esperar mucho, cuando finalmente logramos subirnos, muchos camiones no tienen aire acondicionado, y eso, con el calor que hace, es insoportable, mencionó una usuaria habitual.

El problema se extiende también a otras estaciones del sistema Eco, lo que ha llevado a muchos usuarios a optar por abordar en la Terminal Lincoln, donde los camiones suelen estar más vacíos al inicio del recorrido.

Sin embargo, esta concentración de pasajeros ha provocado que las filas en dicha terminal sean más largas.

Prefiero venir aquí porque en otras estaciones ya no te puedes subir, van llenos. Aquí me tardo, pero al menos tengo más posibilidad de subir, explicó otro pasajero.

Los usuarios también han señalado que la frecuencia de los camiones no es suficiente para cubrir la demanda, especialmente en horas pico. "Esto no es algo puntual, es algo de todos los días. Las autoridades deberían incrementar la cantidad de camiones, porque así no podemos seguir", expresó con indignación uno de los entrevistados.

Además, algunos pasajeros denunciaron que, en varias ocasiones, los camiones se descomponen durante el trayecto.

Ayer, el camión en el que iba simplemente dejó de funcionar a mitad del camino, y tuvimos que esperar mucho tiempo para que llegara otro. Es un caos, comentó un hombre que utiliza este medio de transporte todos los días para llegar a su trabajo.

En respuesta a esta situación, los pasajeros hicieron un llamado tanto al Gobierno del Estado como a las autoridades del sistema de transporte, solicitando no solo un aumento en la cantidad de unidades disponibles, sino también mejoras en la calidad de los camiones que actualmente prestan servicio.

No solo es la cantidad de camiones, es que muchos están en mal estado. Necesitamos que haya más, y que estén en condiciones para darnos un buen servicio, agregó otro usuario.

Mientras tanto, los usuarios continúan enfrentando largas filas y tiempos de espera, adaptándose a una situación que, lejos de mejorar, parece agravarse con el tiempo.

Ya ni siquiera me sorprende. Todos los días es lo mismo. Llego con tiempo porque sé que voy a tardar, pero ya no podemos seguir así, finalizó un usuario visiblemente molesto.

