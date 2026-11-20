La madre del estudiante pidió endurecer las sanciones contra menores agresores y advirtió que la edad no debe justificar la violencia.

Tras la agresión que sufrió su hijo a manos de varios jóvenes afuera de la Preparatoria 22 de la Universidad Autónoma de Nuevo León, María exigió a las autoridades estatales y al Congreso impulsar leyes más estrictas para sancionar los actos de violencia cometidos por menores de edad.

Durante el proceso legal, la madre del estudiante consideró que actualmente existen vacíos en las sanciones y advirtió que la edad de los agresores no debe justificar la gravedad de sus acciones.

“No se trata ahorita de decir que son adolescentes, es que son menores, porque realmente la saña con la que están haciendo las cosas no es normal”, expresó.

Además, pidió investigar qué provoca que algunos jóvenes pasen de las discusiones a ejercer violencia física e incluso disfruten de causar daño a otras personas.

Ante los señalamientos sobre la agresión, María aclaró que su hijo no tenía antecedentes de conflictos con otros estudiantes, pues apenas llevaba dos meses en el plantel.

“Mi hijo tiene dos meses de haber entrado a esa escuela. No hay un antecedente, por lo menos de mi hijo, de que él se haya peleado. Él nunca me llegó golpeado de la casa, nunca, nunca fue pleitista”.

También cuestionó la actuación de las instituciones educativas y consideró necesario identificar y dar seguimiento a los estudiantes que presentan conductas violentas, antes de que ocurran agresiones.

En cuanto a las consecuencias para su familia, señaló que su hijo continúa enfrentando afectaciones emocionales y psicológicas derivadas de lo ocurrido.

“El daño moral que le causas a una persona, el daño psicológico que le causas a una persona, ese no tiene precio, ese no se quita con una férula, no se quita con un árnica, no se quita con nada. Y ese es el problema que tiene mi hijo ahorita”.

Finalmente, María hizo un llamado a los diputados y a las autoridades encargadas de la seguridad y procuración de justicia para atender estos casos, promover cambios legislativos y evitar que otras familias atraviesen por una situación similar.