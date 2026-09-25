Exigen justicia por mujer fallecida en percance vial

Familiares de Viviana Marlene Castillo Muñiz realizarán una manifestación pacífica este viernes sobre la avenida Aztlán y Lincoln, para exigir justicia

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A más de una semana del trágico accidente que le quitó la vida a Viviana Castillo, una mujer quien en compañía de su familia salía de su vivienda, cuando fue prensada por un vehículo que presuntamente habría perdido el control.

Su caso continua bajo investigación y su familia exige justicia.

“Nosotros lo que queremos es justicia para Viviana Marlene Castillo Muñiz, que ella tuvo una muerte muy trágica a causa del alcohol de una conductora que venía ebria. Se subió a la banqueta, se subió en contra, venía alcoholizada la estampa y la mató”.

Familiares realizaron la denuncia correspondiente, donde el caso ya es investigado.

El fiscal Javier Flores Saldivar señaló que la presunta responsable no presentaba niveles de alcohol, sin embargo, ya cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de homicidio culposo y daño a la propiedad.

“Se refiere a un accidente vial que aconteció la investigada fue llevada ante el juez de control para la extracción de fluidos salió sin ebriedad se encuentra ahorita vinculada a proceso y con prisión preventiva”.

Ante la situación y la imprudencia de la conductora, se realizará una manifestación pacífica este próximo viernes 25 de septiembre en punto de las 6 pm, sobre la avenida Aztlán y Lincoln, a fin de levantar la voz por Viviana.

“El viernes en Lincoln y Aztlán a las seis de la tarde, memoria de Viviana Marlene Castillo Muñiz, nosotros vamos a ir de blanco, más que nada para que sea la voz y nos haga justicia con la muerte de Viviana, que la muerte no queda impune que no sea otro caso más”.