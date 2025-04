Exigen justicia para Lesly; dice familia que pareja la maltrataba

Lesly tenía 23 años cuando le quitaron la vida. Su cuerpo fue encontrado el pasado 11 de febrero en una brecha en el municipio de Ciénega de Flores.

Pero el 7 de febrero se le vio por última vez, en compañía de Jesús Antonio, su pareja.

Cámaras de videovigilancia captaron el momento en el que Lesly salió de su casa, ubicada en el municipio de El Carmen.

Jesús Antonio, pasó por ella, en una camioneta.

“El cuerpo de ella lo encontraron en Ciénega, éste hombre vivía en Zuazua y precisamente en la brecha que la encontraron es una brecha que da para Zuazua, entonces son muchas coincidencias por las cuales nosotros creemos que fue él".

"Él fue la última persona que la vio con vida, ya no se comunicó, está desaparecido, entonces digo si el que nada debe, nada teme, se supone que la quería, por qué no se ha reportado, porque no, nada, dónde está”, señaló un familiar.

Lesly era madre de un pequeño de tres años. El viernes 7 de febrero, día en que se le vio por última vez, lo dejó al cuidado de una amiga.

Cuatro días después, el 11 de febrero -la misma fecha en que fue hallado su cuerpo- Lesly hizo una llamada para pedir que su familia fuera por su hijo.

Lesly no volvió con su hijo; la encontraron muerta ese mismo día que llamó.

Vestía sudadera blanca, blusa roja, pantalón negro y tenis blancos. Su cuerpo presentaba signos de violencia. Tenía su rostro desfigurado.

Su familia identificó su cuerpo porque ella tenía su apellido “Montoya” tatuado en su brazo izquierdo.

Para su familia no hay duda: Jesús Antonio es el principal sospechoso. Lo conoció cuando tenía 21 años, mientras estudiaba psicología. Poco después, abandonó la carrera.

Según sus familiares, él ejercía control sobre ella. Terminaban, regresaban, discutían.

“Ya había antecedentes donde él la maltrataba, pero a ella como que se le hacía un círculo vicioso de regresar lamentablemente con él”.

En diciembre de 2024, Jesús Antonio ingresó por la fuerza al domicilio de Lesly. Ella no quiso abrirle, pero él se saltó la barda y la agredió.

Hoy, se sabe que Jesús Antonio dejó su casa en Zuazua y su paradero es desconocido.

Aunque hay una denuncia formal, la familia de Lesly denuncia que la Fiscalía no ha ofrecido avances ni información sobre el proceso.

Lo único que buscan es justicia por Lesly.

