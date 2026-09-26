Exigen justicia con bloqueo por atropello durante fiestas patrias

La movilización causó afectaciones al tráfico mientras el grupo exigía que el fallecimiento de la víctima no quede en la impunidad.

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Con pancartas y consignas, familiares y amigos de Viviana Marlén Castillo Muñiz salieron a las calles de Monterrey para pedir justicia por la muerte de la joven madre, quien perdió la vida luego de ser atropellada cuando regresaba de los festejos patrios.

La movilización se realizó en el cruce de las avenidas Abraham Lincoln y Aztlán, donde el grupo de manifestantes ocupó parcialmente la vialidad para hacer visible su reclamo y pedir que las autoridades den seguimiento al caso. Viviana tenía 33 años y era madre de una niña de siete años.

El accidente ocurrió durante la madrugada del pasado miércoles 16 de septiembre en la colonia Fomerrey 116. Según la información difundida sobre el caso, una camioneta tipo pick-up salió de control y terminó sobre la banqueta, donde se encontraba Viviana junto a su hija.

La menor también fue alcanzada por el vehículo y sufrió algunos golpes, mientras que Viviana resultó con lesiones que terminaron por causarle la muerte. La conductora de la camioneta, identificada como Stefany, de 29 años, fue detenida después del accidente.

A varios días de lo ocurrido, los familiares y amigos de la víctima decidieron manifestarse para exigir que se esclarezcan completamente las circunstancias del atropello y que se determine la responsabilidad de la conductora. Durante la protesta insistieron en que el fallecimiento de Viviana no debe quedar impune.

La movilización generó afectaciones a la circulación en el sector de Lincoln y Aztlán, mientras el contingente permaneció en el lugar para exigir justicia por la joven madre y pedir que el caso avance ante las autoridades correspondientes.