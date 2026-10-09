Exigen información por liberación de implicados en Casino Royale

De acuerdo con la vocera del colectivo de víctimas del ataque, no pudieron responderles con precisión si los dos hombres ya habían sido puestos en libertad

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A través de los medios de comunicación fue como familiares de las víctimas del ataque al Casino Royale se enteraron de la presunta liberación de dos hombres señalados por su participación en el hecho ocurrido el 25 de agosto de 2011.

Debido a que ninguna autoridad les notificó sobre la situación jurídica de los implicados, integrantes del colectivo de víctimas acudieron a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado, ubicadas sobre la avenida Morones Prieto, en Monterrey, donde solicitaron ser atendidos por el fiscal, Javier Flores Saldívar.

El funcionario recibió a los familiares; sin embargo, de acuerdo con Samara Pérez, vocera del colectivo de víctimas del ataque y madre de una de las personas fallecidas, tampoco pudo responderles con precisión si los dos hombres ya habían sido puestos en libertad.

“Nos recibió el fiscal Javier Flores y nos comenta que va a tomarse dos días hábiles para poder informarles sobre este asunto, que no tiene información, que los juzgados de distrito tampoco les informan a Fiscalía. Esto es grave, delicado, en un asunto de una importancia que tuvo a nivel nacional y que vulnera los derechos no solamente de las víctimas, sino también del Gobierno del Estado”, dijo Samara Pérez al salir del encuentro con el fiscal estatal.

Y es que trascendió que un juez federal habría ordenado la liberación de José Alberto Loera Rodríguez, alias “El Voltaje”, y Héctor Javier Montoya Chávez, apodado “La Rana”, señalados como integrantes de Los Zetas y sentenciados por su participación en el incendio del Casino Royale.

De acuerdo con la información que ha trascendido, el fallo no los exonera de los hechos por los que fueron procesados, sino que permitiría que enfrenten en libertad el proceso, con la obligación de mantenerse vinculados al expediente y disponibles para cualquier requerimiento judicial. Esta situación, sin embargo, no había sido confirmada oficialmente a los familiares.

“Al ser un asunto federal, no tiene parte, entonces tienen que pedir la colaboración del delegado, de la Fiscalía General de la República o del delegado de la FGR, pero de Nuevo León. No tiene información, eso es lo que no pidieron. Dos días hábiles”, agregó Pérez.

Será hasta el lunes a las 10 de la mañana cuando, según lo acordado durante el encuentro, la Fiscalía General de Justicia del Estado comparta con los familiares de las víctimas la información que solicitan respecto a la situación de los dos implicados.

Los integrantes del colectivo también hicieron un llamado al Tribunal Superior de Justicia del Estado y a la Fiscalía General de la República en Nuevo León para que informen sobre el caso.

“Lamentablemente las familias tenemos que peregrinar en todas estas autoridades porque, pues, si no, nada más nos enteramos con ustedes. Vulnerados porque hemos estado señalando a estas personas por estos hechos tan atroces donde perdió la vida mi hijo y todavía preocuparme por mi seguridad”, dijo.

Ante el temor de posibles represalias, los familiares también solicitaron medidas de protección ante el órgano autónomo. Pérez señaló que el fiscal Javier Flores les indicó que el tema sería analizado, aunque hasta el momento no se les han informado medidas concretas.