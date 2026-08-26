Exigen habitantes conocer qué provoca malos olores en urbe regia

Autoridades estatales descartan hasta ahora riesgo para la población, pero habitantes piden conocer resultados de inspecciones y determinar origen de emisiones.

Los malos olores que comenzaron a reportarse desde el fin de semana siguen generando preocupación entre habitantes de distintos puntos de la zona metropolitana de Monterrey.

Aunque la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León informó que, junto con Protección Civil, realizó recorridos sin localizar hasta ahora una fuente que explique los olores y sin detectar condiciones de riesgo para la población, los reportes ciudadanos continúan.

Los habitantes los describen de distintas maneras: similares al gas, azufre, amoníaco e incluso a sustancias químicas.

En sectores como La Florida, en Monterrey, vecinos aseguran que el olor se ha presentado principalmente durante la noche y madrugada del martes, al grado de tener que cerrar puertas y ventanas.

“Me tuve que levantar anoche a las cuatro de la mañana por el olor que me despertó. Y tuve que cerrar todo y se impregnó toda la casa”, compartió la vecina Blanca Chávez.

La preocupación aumenta porque, de acuerdo con los habitantes, los reportes no se concentran en un solo punto. También se han señalado olores en sectores de Apodaca, Guadalupe, San Nicolás, Escobedo y Monterrey.

Maya Hernández, representante vecinal de la zona sur, platicó que habitantes cuestionan que, aunque las autoridades han señalado que no existe un riesgo para la población, no se han dado a conocer públicamente los resultados de las inspecciones y estudios que permitan determinar qué está provocando estos episodios.

“Nos hace mucha falta que pongan las pruebas para poder estar nosotros conscientes de que sí se llevó a cabo un diagnóstico”.

Mientras continúan los reportes, los habitantes aseguran que buscan una explicación y que se determine si existe alguna fuente responsable de estas emisiones.

La Secretaría de Medio Ambiente mantiene la recomendación de reportar al 911 o al 070 cualquier olor inusual o situación que pudiera representar un riesgo.

Por ahora, el origen de los malos olores continúa sin ser identificado oficialmente, mientras vecinos piden que se hagan públicos los resultados de las revisiones realizadas.