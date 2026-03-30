Exigen fin a colapso vial causado por semirremolques

Mientras los automovilistas se siguen quejando del descontrol vial causado por el transporte de carga, principalmente los semirremolques que circulan a todas horas por vialidades estratégicas de la metrópoli, asociaciones de vecinos exigieron poner orden.
Los conductores de vehículos lamentaron el caos
"No, no me diga: en la mañana tenía una cita en una empacadora y llegué súper tarde por culpa de ellos. Es lo que dijimos: son las 9 de la mañana y ya están circulando", dijo uno conductor.
"Estaría muy bien, ahora sí que en Monterrey y en todo Nuevo León se hiciera un ajuste bien de vialidades para que transiten en ciertas zonas donde sí pueden y no en donde hay carriles muy reducidos y donde hacen mucho daño tanto al tráfico como el riesgo a las personas", expresó otro de los entrevistados.
"Me ha tocado quedarme atorado varias veces (y en accidentes) sí, lamentablemente", comentó otro de los automovilistas.
"Un carril exclusivo para ellos", pidió uno de los entrevistados.
"Creo que ésos deberían de tener un carril propio para que ya nomás sea la próxima circulación de los carros. Sí, de repente (me he quedado atorado) y el tiempo que pierde", expuso otro ciudadano.
El presidente de "Vecinos Atentos Monterrey Sur", Luis Olmos, explicó que nuestra metrópoli, por su giro industrial, debe coexistir con el transporte de carga, pero hay un colapso.
"Tenemos tráfico las 24 horas de carga, si no se respeta ese horario, nada más están colapsando la vialidad de las pocas alternativas que nos quedan", dijo.
"El horario existe, se debe cumplir, no se cumple... la autoridad nos da como argumento que algunas unidades están amparados, sabemos que hay una ley, no se han terminado de hacer los reglamentos, le pedimos a la autoridad que busque poner al orden", aseveró.
Aclaró que ante reportes de incumplimiento, el municipio regio hizo operativos.
"Sí se han estado retirando vehículos de circulación, necesitamos que sea continuo el operativo. Si hay tráileres que no necesitan circular por la ciudad, que se les obligue a circular por vías alternas, por carreteras que están diseñadas, como la de Allende, por ahí deberían salir los que no deben estar circulando pro aquí", sostuvo.
Los vecinos demandaron ponen orden.
"Que les den una hoja de ruta, una aplicación, que tengan los transportistas y que ellos como empresarios, se pongan de acuerdo, "yo manejo materiales, en ese horario", "yo manejo mercancía para industrias en este horario", y ellos mismos, en su hoja de ruta, administrar los horarios", pidió.
Si no se actúa pronto, el colapso será algo permanente.