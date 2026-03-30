Exigen fin a colapso vial causado por semirremolques

"No, no me diga: en la mañana tenía una cita en una empacadora y llegué súper tarde por culpa de ellos. Es lo que dijimos: son las 9 de la mañana y ya están circulando", dijo uno conductor.

"Estaría muy bien, ahora sí que en Monterrey y en todo Nuevo León se hiciera un ajuste bien de vialidades para que transiten en ciertas zonas donde sí pueden y no en donde hay carriles muy reducidos y donde hacen mucho daño tanto al tráfico como el riesgo a las personas", expresó otro de los entrevistados.

"Me ha tocado quedarme atorado varias veces (y en accidentes) sí, lamentablemente", comentó otro de los automovilistas.

"Un carril exclusivo para ellos", pidió uno de los entrevistados.

"Creo que ésos deberían de tener un carril propio para que ya nomás sea la próxima circulación de los carros. Sí, de repente (me he quedado atorado) y el tiempo que pierde", expuso otro ciudadano.