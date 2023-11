Exigen esclarecer muerte de joven en fiesta en Plaza Sésamo

Un trágico incidente sacudió la celebración de Halloween en Monterrey, Nuevo León, cuando un joven originario de Saltillo, Coahuila, perdió la vida el pasado 28 de octubre en el festival Psylloween, celebrado en el antiguo Parque Plaza Sésamo ahora llamado Parque Fiesta Aventuras.

Presuntamente, Juan Pablo Berlanga, de 32 años, cayó desde un estructura metálica dentro del Parque Plaza Sésamo. Sin embargo, videos en redes sociales muestran que el joven fue golpeado por guardias de seguridad en las inmediaciones del Parque Fundidora en Monterrey.

Debido a lo anterior, la ciudadanía solicita justicia para esclarecer el caso y exigen que ya no se realicen eventos en lugares que no tienen ni la seguridad ni las condiciones para llevarlos a cabo.

"Exigimos que se haga justicia y se llegue a las últimas consecuencias. Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza pedimos su intervención y coordinación con las autoridades del estado de Nuevo León y se aclare este muy lamentable caso. Descanse en paz amigo Juan Pablo Berlanga, mis más sinceras condolencias a su familia. Un abrazo hasta el cielo", dice uno de los mensajes.

"Es lamentable la muerte de este joven en un festival, que de inicio, no debió realizarse en un Parque con estructuras viejas y sin seguridad. Ni Parque Plaza Sesámo, ni Fundidora, cuentan con las condiciones necesarias para realizar eventos masivos. Esperemos que no vuelva a ocurrir en un futuro una tragedia similar para que al fin entiendan y no dejen que se realicen conciertos o grandes eventos en esos lugar", se lee en otro.

Te puede interesar: Fiscalía no descarta homicidio en muerte de saltillense

El incidente fue presenciado por testigos, uno de los cuales, identificado como Andrés Alexander, compartió su impactante experiencia en las redes sociales.

“A mí me tocó ver como estaba aquel chico tirado en el estacionamiento del parque”, comentó en redes sociales el usuario Andrés Alexander.

El joven había asistido al festival en compañía de amigos, quienes regresaron a Coahuila sin él, lo que generó una profunda preocupación entre sus familiares. La familia de Berlanga recibió su coche y cartera, pero no se proporcionaron detalles adicionales sobre lo ocurrido.

La hermana del fallecido, Melisandre Berlanga, compartió en Facebook una foto de su hermano y solicitó ayuda para ubicarlo, sin tener información sobre su paradero. Trágicamente, el 31 de octubre, Melisandre confirmó la muerte de su hermano y le rindió un emotivo homenaje en las redes sociales.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, Juan Pablo murió de contusiones en el cráneo, tórax y pelvis, por lo que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer el caso.

Con información de elhorizonte.mx

Comentarios