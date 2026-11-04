Exigen esclarecer la muerte de Melissa Guel en San Nicolás

Solicitó que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León investigue las bitácoras y los registros relacionados con las jornadas laborales y presuntos castigos

El diputado local, Glen Villarreal Zambrano exigió al Gobierno Municipal de San Nicolás esclarecer las condiciones en las que se dio la salida del director de Protección Civil, Jorge Camacho, y advirtió que su separación del cargo no debe representar el cierre de las investigaciones por la muerte de la joven paramédica voluntaria Melissa Sofía Guel Martínez.

Diputado pide explicar la salida de Jorge Camacho

El legislador señaló que el municipio habría aprovechado las celebraciones de Halloween y Día de Muertos para dar a conocer discretamente la salida del funcionario, luego de las denuncias relacionadas con el accidente de ambulancia ocurrido el pasado 6 de octubre, en el que perdió la vida la voluntaria.

Sostuvo que la salida del director no responde a las interrogantes sobre las posibles responsabilidades en el accidente ni a las condiciones laborales que, de acuerdo con testimonios de integrantes de la corporación, prevalecían en Protección Civil.

“La ‘renuncia’ de Camacho comprueba como verdadera mi denuncia de negligencia en el caso del accidente que llevó a la muerte de la voluntaria Melissa Guel”, afirmó.

Asimismo, pidió al Ayuntamiento explicar los motivos y las condiciones de la separación del funcionario, al considerar que todavía deben esclarecerse las circunstancias que rodearon el accidente y determinar quiénes tuvieron responsabilidad.

Testimonios apuntan a jornadas excesivas en Protección Civil

De acuerdo con los testimonios recabados por el diputado, el conductor de la ambulancia, un joven de 19 años, tenía pocos días en el puesto y presuntamente no contaba con la capacitación necesaria. Además, señaló que, tras quedarse dormido durante su turno, habría recibido como castigo la asignación de 12 horas extra, por lo que el accidente ocurrió después de acumular 34 horas de trabajo continuo.

El legislador consideró que estos señalamientos apuntan a posibles irregularidades en las condiciones laborales de la corporación y no a un hecho aislado.

“Esto se tiene que entender como lo que es: una bola de prácticas de lo que llamábamos la vez pasada el reino de terror en el que tiene a Protección Civil el gobierno panista de San Nicolás, y que terminó en un accidente que se pudo haber evitado si se hubieran respetado las leyes y los reglamentos para el trato del personal”, declaró.

También reconoció a los ciudadanos y trabajadores de Protección Civil que hicieron públicas sus inconformidades y denuncias, al señalar que sus testimonios permitieron visibilizar la situación que enfrentaba la corporación.

Sin embargo, insistió en que cambiar al director no será suficiente si la administración municipal no revisa y modifica las prácticas laborales denunciadas, entre ellas los presuntos castigos, las jornadas excesivas y los actos de intimidación contra el personal.

Villarreal cuestionó además la actuación de los mecanismos internos de supervisión del municipio y preguntó dónde estaban los controles administrativos y la vigilancia del alcalde para detectar las condiciones señaladas por los trabajadores.

Solicita a la Fiscalía revisar bitácoras y registros

Ante este panorama, solicitó que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León investigue las bitácoras y los registros relacionados con las jornadas laborales, arrestos y presuntos castigos, a fin de esclarecer las circunstancias que derivaron en la muerte de Melissa Guel.

El diputado subrayó que las indagatorias deben ir más allá de la salida del exdirector y establecer quién ordenó, permitió o tuvo conocimiento de las prácticas denunciadas.

Finalmente, reiteró que la familia de Melissa merece conocer la verdad sobre lo ocurrido y que los integrantes de Protección Civil deben contar con condiciones laborales seguras para desempeñar sus funciones.