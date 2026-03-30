Exigen docentes esclarecer desvío de recursos en STENSE

El profesor Sergio Hernández interpuso la denuncia en octubre pasado y señaló que hasta ahora no han recibido información oficial sobre el estado del caso.

Trabajadores y maestros del Sindicato de Trabajadores de la Escuela Normal Superior de Nuevo León (STENSE) realizaron una protesta sobre Venustiano Carranza para exigir avances en las denuncias por el presunto desvío de recursos atribuido al dirigente sindical Óscar Uriel Torres Grimaldo.

Los manifestantes se concentraron en los cruceros de la avenida Venustiano Carranza, frente a las instalaciones de la Normal Superior, donde bloquearon parcialmente la vialidad para exigir a las autoridades una actualización en las investigaciones relacionadas con las acusaciones contra el líder sindical.

¿Qué denuncian los inconformes?

El profesor Sergio Hernández Hernández, quien interpuso la denuncia en octubre pasado, señaló que hasta ahora no han recibido información oficial sobre el estado del caso, pese a que, asegura, existen pruebas documentales del presunto desvío de recursos.

Además, indicó que al cuestionar directamente al dirigente sobre la falta de dinero y las discrepancias con la información gubernamental, no ha obtenido una respuesta clara.

“Él se limita a decir: ‘no se puede porque la Asamblea ya aprobó los informes’. Yo le digo: sí, la Asamblea aprobó lo que informaste, no lo que falta. Entonces, yo quiero saber dónde está ese dinero”.

¿Cuánto dinero está en cuestionamiento?

Hernández insistió en que el punto central no es la aprobación de los informes sindicales, sino la diferencia entre los montos reportados y los recursos efectivamente entregados por el Gobierno del Estado.

“Que se transparenten dónde están esos recursos públicos. Estamos hablando de más de 17 millones de pesos”.

¿Qué sigue en el proceso?

El docente señaló que se mantiene a la espera del siguiente informe de la dirigencia sindical, con el objetivo de comparar nuevamente las cifras declaradas con las transferencias oficiales.

“Ahorita estoy esperando a que entregue el otro informe el secretario actual, para ver cuánto es lo que declara él y que coincida con lo que entregó el gobierno”.

¿Qué impacto ha tenido el caso en el sindicato?

El caso ha generado inconformidad entre integrantes del STENSE, quienes demandan mayor transparencia en el manejo de los recursos destinados a beneficios sindicales.

Mientras tanto, la institución educativa permanece sin una dirección definitiva, en medio de los conflictos internos derivados de esta situación.