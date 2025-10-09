Exigen detener a dueña de agencia; incumple viajes a familias

Víctimas de fraude por parte de la dueña de una agencia de viajes solicitan a la autoridad actuar en este caso tras el incumplimiento en los viajes

En el año 2024 familias completas y amigos se organizaron para irse de vacaciones a Quintana Roo y a otros destinos, entregándole fuertes cantidades de dinero a la agencia Nnumar, pero su dueña Nuri Edith Alvarez Fernández los defraudó.

A unos les quitó 120 mil pesos, a otros 140 mil, y a otros 160 mil pesos o más. Hay muchos más afectados.

En todos los casos al llegar el día del viaje les mentía diciendo que la Conagua había boletinado una alerta de tormenta, cancelando avión y hospedaje.

"Pedimos, exigimos nuestro dinero porque dejó sin viaje a nuestros hijos, era un viaje familiar, eran 160 mil pesos lo que nos debe esa mujer”, dijo uno de los afectados.

Les asignaba una segunda fecha y luego una tercera y todas las incumplía.

Algunas demandas penales datan de abril del año pasado, pero la Fiscalía de Justicia no ha procedido.

"A nosotros fueron 180 mil pesos, más o menos, lo que nos defraudó, fue en junio del año pasado, igual, nos hizo lo mismo de la Conagua… y se esconde, ya no nos quiere regresar el dinero”, acusó otro de los defraudados.

La mujer sigue impune.

"Lo que nos quitó fueron alrededor de 140 mil pesos, de un viaje de ocho personas afectadas, ocho amigos", relató otra víctima de la mujer.

"Optamos por la devolución y pues ha sido fecha desde noviembre del año pasado, te dice 15 días, 35 días, 45 días, así se fue, hasta la fecha", lamentó.

Para evitar dar la cara, ella cerró el local en Santa Catarina, los bloqueó de sus redes sociales y en la casa donde al parecer viven sus familiares, dicen no conocerla.

Los defraudados sospechan por qué la Fiscalía no ha actuado.

"Sabemos que su esposo es abogado y tiene contactos en el CODE, damos por hecho que alguien la está protegiendo", sostuvo uno de los afectados.

"Tiene arriba alguien que los está protegiendo a los dos (a ella y a su pareja) porque no cualquiera se atreve a hacer un fraude de una cantidad, no sé, de arriba de medio millón de pesos. Nomás con las familias, con dos, tres, familias de las que estamos aquí, es la cantidad que se junta", expresó.

Encima les daba comprobantes de falsos depósitos bancarios, por eso le exigieron a la autoridad detenerla.

Temen que siga defraudando ahora en el municipio de García.