Exigen dar con responsable de atropellar a jefe de familia

El pasado sábado 9 de marzo el señor José Isidro Chávez perdió la vida luego de ser arrollado por un vehículo en la avenida Tolteca del municipio de Guadalupe, pasadas las 5:50 de la mañana.

La tragedia que llegó a la familia Chávez Mendez, al perder uno de sus pilares, ha traído desesperación pues el responsable sigue libre y a través de redes sociales comenzaron a solicitar ayuda de la comunidad para dar con el culpable.

El señor José se dirigía a trabajar cuando fue sorprendido por la imprudencia de un conductor, cámaras de seguridad registraron el momento del accidente. La familia ahora exige justicia a las autoridades.

"Se siente uno impotente. Uno puede ver que no se han realizado los trabajos adecuados. No sé que se deba, no sé, no sé qué es lo que pasa, pero hasta ahorita nadie se hace responsable", dijo María Elena Méndez, esposa del fallecido.

La familia ha notado nula respuesta de parte de las autoridades, ni siquiera las pertenencias del ahora occiso han recibido, por lo que comenzaron su propia investigación.

Gracias al apoyo de usuarios de las redes sociales han obtenido videos de cámaras de seguridad y datos del culpable.

“Tengo demasiada información donde el hombre se baja del vehículo, donde corre hacia la avenida Plutarco, tengo videos donde se ve corriendo hacia la avenida".

"¿Cómo dicen que no hay un culpable? Ahí está el video, ahí claramente se ve la persona que se baja, ellos ya tienen que saber quién, ya tienen que identificar quién es esa persona”, mencionó Brenda Elena Chávez, hija del fallecido.

Hasta el momento las autoridades pudieron dar con el vehículo responsable y fue trasladado al corralón, pero del culpable no hay avance.

“Yo exijo justicia, nos destrozaron como familia. Mi padre era una pieza fundamental en la familia, no puede ser posible que tal autoridad no esté de nuestro lado”, señaló Brenda.

Han sido 10 largos y dolorosos días para la familia y ni el municipio de Guadalupe, ni la Fiscalía han tenido la cortesía de atender el caso a la altura que merece.

"Yo tengo más información que ellos. No puede ser posible que mejor la ciudadanía esté haciendo más trabajo que los que deben de hacer”, expresó.

