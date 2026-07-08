Exigen al Congreso frenar trabas a la transparencia

Organismos civiles reprocharon que el Poder Legislativo local exija pagos de cientos de miles de pesos para entregar documentos que, por ley, deben ser públicos

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Organismos ciudadanos exigieron al Congreso de Nuevo León poner fin a las prácticas que, aseguraron, dificultan el acceso a información pública, al considerar que ni siquiera debería ser necesario solicitar documentos que la ley obliga a publicar, como los gastos en viáticos y comprobantes de recursos públicos.

Además, cuestionaron que el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INFONL) haya otorgado al Poder Legislativo una calificación de 100 en su Semáforo de la Transparencia, al considerar que esa evaluación no refleja la realidad que enfrentan los ciudadanos.

El señalamiento surge luego de que Info 7 reveló que el Congreso respondió a una solicitud de información sobre los gastos en alimentos de las bancadas indicando que los documentos únicamente existen en formato físico y que obtenerlos implicaría pagar cerca de 300 mil pesos por más de 133 mil copias.

Sobre el caso, el presidente de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno (Cocri), el diputado panista Carlos de la Fuente, indicó que analizarán la situación.

'Es una práctica ruin'

Liliana Flores, integrante del Grupo de las 6 y exdiputada federal, afirmó que retrasar o encarecer el acceso a la información constituye una estrategia utilizada desde hace años para evitar el escrutinio sobre gastos que podrían resultar polémicos.

"Es una práctica ruin que va en contra del derecho humano a la información. El artículo 6 de la Constitución establece ese derecho y, por lo tanto, esta práctica resulta detestable", expresó.

La activista señaló que incluso cuando ha solicitado la información en formato electrónico y ha proporcionado una memoria USB para recibir los archivos, el Congreso mantiene la negativa.

Facturas ya son digitales

El expresidente de Vertebra, Gilberto Marcos, cuestionó que el Congreso asegure no contar con las facturas en formato digital, ya que estos documentos se generan electrónicamente desde su origen.

"Las facturas ya se generan de manera electrónica; no hay nada que digitalizar. Si cobran esas cantidades, nadie tendrá acceso a la transparencia que debería ofrecer el Congreso del Estado", sostuvo.

Agregó que los gastos de los diputados deberían publicarse de forma permanente en los portales oficiales, sin necesidad de presentar solicitudes de acceso a la información.

"Lo más elemental, que son los gastos en los que incurren los diputados, ya debería estar publicado en la página de transparencia. Si no lo muestran, es porque existe algo que no quieren exhibir", afirmó.

Ven incongruencia en el Congreso

La activista y exdiputada local Rebeca Clouthier consideró que el elevado cobro representa un pretexto para evitar entregar documentos que, por ley, deberían estar disponibles.

"El Congreso, que es quien legisla, debería ser ejemplo de transparencia y rendición de cuentas. Resulta totalmente incongruente que se niegue o ponga obstáculos para cumplir con una solicitud de información", expresó.

Las activistas coincidieron en que este tipo de mecanismos también son utilizados por algunos municipios para dificultar el acceso a información relacionada con el uso de recursos públicos.

Cuestionan calificación del INFONL

Liliana Flores también criticó que el INFONL haya otorgado una calificación perfecta al Congreso, al considerar que la evaluación no refleja el acceso efectivo que tienen los ciudadanos a la información pública.

"El INFONL está haciendo una evaluación muy superficial, porque esa calificación de 100 no corresponde al acceso efectivo al derecho a la información de los ciudadanos", sostuvo.

Asimismo, señaló que el elevado gasto en facturas de alimentos podría estar sirviendo para justificar otros conceptos, aunque aclaró que no existen pruebas para demostrarlo.