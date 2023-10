Exigen agilizar colocación de plumas en cruces del tren

Los accidentes de tren ante la falta de señalamientos en los diversos cruces ferroviarios en la ciudad se siguen haciendo presente, tan solo este fin de semana se presentaron dos en la zona metropolitana.

Ante esto, voces pidieron que se acelere la estrategia para resolver esta problemática y así obligar a Kansas City Southern de que instale mecanismos de seguridad como plumas y semáforos preventivos en cruces.

Uno de los accidentes se reportó la tarde del pasado sábado cuando un tráiler quiso ganarle el paso al tren en la carretera Mezquital-Santa Rosa.

El tráiler de doble cabina fue empujado varios metros sobre las vías del tren y las dos cajas destrozadas dejando rollos de papel regados sobre la vía ferroviaria.

Asimismo, ese mismo día se reportó otro choque con el tren sobre la avenida Madero en su lado poniente en la intersección con Gonzalitos, dejando una persona herida. El vehículo fue golpeado por el costado, lo que provocó que rebotara y golpeara un camión de pasajeros.

Ante esta situación, expertos, como la directora de Movac, Luisa Peresbarbosa, han hecho un llamado a solucionar este tema que señalan principalmente es responsabilidad de las concesionarias, como Kansas City Southern, el buscar contar con las señalizaciones que puedan evitar este tipo de accidentes.

“De entrada, es algo que tenemos que resolver, que tienen que resolver las autoridades junto con la empresa, porque la ciudad convive con estas vías, están, no van a desaparecer, entonces es importante encontrarle una solución.

“No podemos permitir que personas pierdan la vida o haya accidentes de tránsito y si hay una realidad que la infraestructura ayuda a que los comportamientos de los usuarios cambien, si los cruces no están bien señalizados es difícil solicitar que los respete si no hay como ese principio básico, que no estén bien señalizados”, dijo.

Nuevo León actualmente se coloca como líder nacional en accidentes ferroviarios, pues de acuerdo a la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF), el estado registró en el último año 117 incidentes de este tipo, de un total de 700 que se reportaron a nivel nacional.

Comentarios