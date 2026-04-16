Exigen activistas revisión y cancelación de concesiones de agua

Luis Carlos Alatorre Cejudo, se incluye la solicitud de revisión a los títulos agrícolas o pecuarios en poder de al menos 15 figuras públicas

Ante el acaparamiento de títulos de aprovechamiento de agua de uso agrícola en Nuevo León, activistas exigen a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la revisión y cancelación de más de 2,500 concesiones ya identificadas.

Y es que desde hace cuatro años un grupo de activistas acudieron a las instalaciones de la Conagua, donde se revisaron los más de 12,000 permisos de extracción en la entidad, de los cuales 2,689 ya no tenían “razón de ser” y otros 61 caducados por falta de uso.

En entrevista con INFO7, José Musquiz, titular de Piensa Verde Nuevo León, señaló que el oficio que se entregó en el Centro Integral de Servicios de la Conagua este miércoles es para agilizar lo prometido anteriormente.

Incluso, el activista reiteró que el mismo organismo reconoció que dichas concesiones deben ser canceladas, pero ante la inacción exigen la transparencia por los beneficios que obtienen los acaparadores y desequilibran el reparto de agua.

“Ahorita nosotros lo que queremos es bueno, ya se comprometieron a extinguir esas concesiones, ya ustedes aceptaron que no tienen razón de ser. ¿Dónde está la actuación de Conagua? ¿Qué ha pasado con eso? ¿Por qué se sigue beneficiando a ciertas personas con el tema del reparto de agua? debe de ser democrático, debe haber piso parejo. Todos debemos de ser tratados igual ante la ley. “Se supone que es para agilizar nada más que hay que recordar algo muy importante, llevan cuatro años con esto, con ese compromiso por escrito, con, con, con las 20 organizaciones que aquí estuvimos y bueno, pues seguimos pidiendo explicaciones y transparencia”, indicó Musquiz

Señalan concentración de concesiones en figuras públicas

Dentro del documento dirigido al director general de la Conagua, Efraín Morales, y al director del Organismo de Cuenca Río Bravo, Luis Carlos Alatorre Cejudo, se incluye la solicitud de revisión a los títulos agrícolas o pecuarios en poder de al menos 15 figuras públicas.

Que en conjunto acumulan permisos de extracción que llegan a los 8.8 millones de metros cúbicos de agua al año, una cantidad que equivale a casi una cuarta parte de la capacidad total de la Presa La Boca en Santiago.

“El 13 de abril de 2026, el medio El Horizonte reveló que al menos 15 figuras públicas y empresariales (exgobernadores como Jaime Rodríguez Calderón, Benjamín Clariond y Sócrates Rizo, la diputada Olga Sánchez Cordero y el alcalde Baltazar Martínez) concentran concesiones agrícolas o pecuarias por 8.8 millones de metros cúbicos anuales, obteniendo agua prácticamente gratis (solo pagan una cuota fija cada 10 años de aproximadamente $6,738 por título). En varios casos se señala posible desvío a usos no agrícolas (fincas privadas, campos de polo, venta en pipas)” se lee en el documento.

El activista también recordó que desde el 2022 fueron más de 20 organizaciones las que se manifestaron para solicitar la transparencia en el mal uso de dichas concesiones por algunos actores políticos.

Asimismo, explicó que todo el acuerdo quedó plasmado en el oficio numerado #750, donde se escribió el número de títulos por cancelar y el comienzo de la transparencia de la Conagua en este tema.

“En el 2022 más de 20 organizaciones nos presentamos, nos manifestamos aquí pidiendo transparencia en el tema de las concesiones. Se habla mucho de que pues han sido mal utilizadas beneficiando a ciertos actores políticos. “En aquella ocasión, la Conagua por escrito en el oficio #750, se comprometió con nosotros a cancelar más de 2,500 concesiones que ya no tenían razón de ser, concesiones domésticas dentro de la marcha urbana”, mencionó el activista.

Denuncian uso indebido y desigualdad en tarifas

De acuerdo con Musquiz, también se exige que haya “terreno parejo” en el reparto del agua, de cara a los problemas hídricos históricos en Nuevo León, ya que varios políticos locales e incluso federales acumulan varios títulos de aprovechamiento.

Añadió que muchos de estos casos son para la venta de esta agua sin que sea utilizada para su destino original, como son los títulos agrícolas o pecuarios, y en su lugar abastecen centros recreativos e incluso industria.

“Gente que tiene esas concesiones. Se ponen a vender el agua sin utilizarla. Para ellos eso no se vale, realmente no debe ser así y por eso pedimos y exigimos ahorita la actuación de Conagua. Si estas personas deben de ser despojadas de esas concesiones porque realmente pues no benefician a nadie más que a su bolsillo". “Desde el alcalde este, salvo Baltazar Martínez, los exgobernadores Jaime Rodríguez, Sócrates Rizo, muchos empresarios y políticos que, a todas luces, pues como te digo, insisto en que utilizaron el poder en sus cargos, sus influencias para conseguir esas concesiones de agua”, agregó Musquiz.

INFO7 evidenció el pasado 13 de abril que en Nuevo León, empresarios y políticos encumbrados tienen permiso para consumir al año, casi gratis, millones de metros cúbicos de agua, ya que la obtienen bajo concesiones agrícolas o pecuarias.

En estos casos, únicamente se paga por obtener o refrendar la concesión cada 10 años, con un costo actual de $6,738 pesos por título, sin importar el volumen de agua utilizado.

Sin embargo, recientemente se ha acusado que estas concesiones han sido mal utilizadas por actores políticos para fines distintos a los autorizados, destacan como concesionarios figuras como la diputada Olga Sánchez Cordero, el alcalde Baltazar Martínez y exgobernadores como Jaime Rodríguez, Benjamín Clariond y Sócrates Rizo.

También figuran empresarios como Marcelo Canales Clariond y Eugenio Santiago Clariond, quienes han ocupado cargos relevantes en organismos empresariales.

Una revisión al Registro Público de Derechos del Agua (Repda) detectó cerca de 15 personajes públicos con concesiones que suman 8.8 millones de metros cúbicos anuales.

Este medio también reveló este martes que, mientras los usuarios residenciales de Nuevo León pagan altas cuotas de agua que se actualizan constantemente conforme a la inflación y otros cargos, un selecto grupo de políticos y empresarios goza de una situación opuesta: aprovechan grandes cantidades del líquido a precios irrisorios, que además ¡nunca suben!

De acuerdo con el tabulador más actualizado de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD), una familia regia paga hasta 1,000 veces más por el costo del metro cúbico que un concesionario agrícola, como el alcalde de Cerralvo, Baltazar Martínez, quien cuenta con este tipo de permisos diseñados originalmente para productores del campo.