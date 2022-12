Exigen a usuarios de ruta emergente uso de cubrebocas

Durante esta mañana se comenzó a negar el permiso a los usuarios que no portaban el cubrebocas antes de abordar las unidades en la estación Sendero del Metro

Por: Fernando González

Diciembre 13, 2022, 6:35

La mañana de este martes algunos usuarios de la ruta emergente, en la estación Sendero, se vieron sorprendidos ya que para subir a las unidades les fue exigido el uso de cubrebocas debido a la restitución de obligatoriedad establecida por la Secretaría de Salud del estado.



En el lugar a los que no portaban la mascarilla se les negó el servicio, el director del Instituto de Movilidad y Accesibilidad, José Manuel Valdez, informó que no serán permisivos con los usuarios.



“Con el tema de la salud no aplicaremos ningún tipo de prórroga y continuaremos trabajando conforme a las normas que establezca la Secretaría de Salud”, dijo Valdez.



El servicio por lo pronto continúa ágil en cuanto a sus filas, las unidades salen en pares y la mayoría de los usuarios alcanza a subir apenas se formen en la fila.





Las razones del gobierno estatal

La secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, abundó que para la implementación de la medida se tomó también en cuenta que durante el último mes se observan un incremento constante de contagios, hospitalizaciones y fallecimientos que se relaciona con la nueva variante de Covid-19, recientemente detectada.



Así, el promedio de contagios diarios pasó de 27 casos en la semana 45, hasta alcanzar los 259 en lo que va de la semana 49.



“Esto es casi 10 veces más, por eso nos llama mucho la atención, porque aparte brinca de verde a rojo este indicador”, detalló Marroquín.



Otro indicador del semáforo epidemiológico que presentó incrementos durante el último mes es la demanda de pruebas Covid, que pasó de 899, exámenes diarios en promedio hasta 2,047.



Además, de la semana 45 a lo que va de la 49, la ocupación hospitalaria se incrementó del 0.62% al 1.9. En tanto, las muertes diarias en promedio se elevaron de 0 a 2 en el mismo período.



Alma Rosa Marroquín explicó que la decisión de volver al cubrebocas fue tomada desde el fin de semana, y que la medida durará al menos todo el mes de diciembre.