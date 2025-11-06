Exige Waldo Fernández frenar a abusos de aseguradoras de autos

El Senador expresó que no permitirá que el abuso y la impunidad prevalezcan en un sector que debería brindar certeza y protección a la ciudadanía

Tras la protesta realizada por ciudadanas y ciudadanos afectados por el incumplimiento de compañías aseguradoras en el pago de coberturas derivadas de accidentes viales, el Senador Waldo Fernández presentó en el Senado de la República un Punto de Acuerdo para impedir que esta situación quede impune.

“Las y los afectados tienen todo mi respaldo. No permitiremos que aún y cuando los usuarios cumplen con todas sus obligaciones, las aseguradoras abusen y hagan caso omiso de sus obligaciones, sin que esto tenga consecuencias”, afirmó el Senador.

Fernández detalló que su Punto de Acuerdo tiene dos objetivos concretos. El primero es exhortar a la Secretaría de Hacienda, a través de la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas, para que informe si las aseguradoras financieras tienen la solvencia y, por lo tanto, la capacidad de pagarle a quienes están siendo afectadas y afectados.

Por otro lado, se pide exhortar a la CONDUSEF a atender estas quejas y, de ser necesario, emprender acciones legales que garanticen el cumplimiento de los contratos y obligaciones de las aseguradoras.

