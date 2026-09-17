Exige Víctor Pérez más recursos para red eléctrica de Nuevo León

El legislador advirtió que los cortes de luz han dejado de ser incidentes aislados o simples fallas técnicas, impactando de manera crítica a familias

Ante los constantes apagones que afectan a la entidad, el diputado federal del PAN, Víctor Pérez Díaz, exigió al Gobierno federal y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) destinar más presupuesto a la infraestructura eléctrica para garantizar el suministro de energía en el estado.

El legislador advirtió que los cortes de luz han dejado de ser incidentes aislados o simples fallas técnicas, impactando de manera crítica a familias, comercios, hospitales, pequeñas empresas y al sector industrial.

“Estamos hablando de un problema que afecta a las familias, al comercio, a las pequeñas empresas, al sector salud y, particularmente, a la industria”, afirmó el también presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados, destacando que el desarrollo energético debe avanzar a la par de la llegada de inversiones y el nearshoring.

Preguntas clave sobre la red eléctrica:

Diagnóstico y capacidad: Exigió conocer la capacidad real de generación, transmisión y distribución disponible para la entidad.

Saturación: Solicito señalar con exactitud las zonas con riesgo inminente de nuevas interrupciones.

Presupuesto 2027: Cuestionó dónde se ubican las obras destinadas al estado dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Pérez Díaz detalló que, si bien el Anexo 6 del proyecto presupuestal contempla 12,802 millones de pesos para nuevos proyectos de infraestructura productiva de largo plazo de la CFE, el documento no especifica qué montos o proyectos específicos se asignarán a Nuevo León.

Por ello, el diputado demandó a la CFE precisión sobre el número de subestaciones requeridas, las inversiones en curso y las obras programadas para 2027.

Finalmente, adelantó que la bancada del PAN mantendrá la presión en la Cámara de Diputados para asegurar la infraestructura que el crecimiento económico del estado demanda.