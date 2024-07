Exige Rosaura Guerra su pago como diputada de MC

La diputada de Movimiento Ciudadano Rosaura Guerra exigió que se le hiciera su pago retroactivo desde septiembre a la fecha.

En el escrito que presentó en el Congreso del Estado, la legisladora indicó que quiere el sueldo a partir del 15 de septiembre del 2023, fecha en la que Alhinna Vargas dejó de fungir como diputada.

La exigencia la hace la diputada, a pesar de que no estuvo dentro de los trabajos legislativos desde esa fecha, debido a que el Poder Legislativo no hacía su toma de protesta por un proceso legal en el que aseguraban que la incorporación de Rosaura no podía llevarse a cabo, hasta que no se investigaran las razones por las cuales Vargas renunció.

Fue el pasado 5 de junio que por primera vez el nombre de Rosaura Guerra apareció en el tablero de asistencia del Congreso del Estado.

Sin embargo, a pesar de ya estar en lista y que los diputados de Movimiento Ciudadano tenían como motivo de protesta no entrar a sesión hasta que no se incorporara a Rosaura como diputada, ese día, que se convocó a una sesión extraordinaria, los legisladores naranjas no entraron a la sesión.

Así mismo, hace dos semanas se convocó a otra sesión extraordinaria en donde se eligieron tanto al Auditor Superior del Estado, como a los fiscales de anticorrupción, como al de delitos electorales. Ni Rosaura Guerra, ni todos los demás diputados emecistas tomaron asistencia en el Congreso del Estado.

Rosaura puntualizó en el escrito que solo se le hizo el pago del 1 al 15 de junio, por lo que espera el resto próximamente.







