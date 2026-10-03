Exige PT poder presentar a su 'gallo' en proceso interno

Ante este reclamo, el Partido del Trabajo realizó su propio proceso y señaló a Jesús Elizondo como su abanderado para Nuevo León

El Partido del Trabajo en Nuevo León aseguró que la definición de la candidatura de la coalición rumbo a las elecciones de 2027 aún no está concluida y pidió respetar el acuerdo para realizar una segunda encuesta entre los perfiles de Morena, PT y PVEM.

A través de un comunicado, la dirigencia estatal del PT señaló que, aunque Morena, PVEM y PT iniciaron trabajos para construir una alianza electoral, no se concretó la mesa técnica que, según el partido, debía establecer los criterios, metodología y casas encuestadoras para definir a los candidatos.

El PT afirmó que Morena realizó sus propios procesos internos sin incluir a sus aliados y que, en Nuevo León, no fue convocado ni medido dentro de ese procedimiento.

Ante esto, el partido realizó su propio proceso y señaló a Jesús Elizondo como su abanderado para Nuevo León.

La dirigencia petista también aseguró que el pasado 24 de septiembre sostuvo una reunión con Citlalli Hernández y Ariadna Montiel, en la que, según su versión, se acordó que, una vez concluido el proceso interno de Morena, se realizaría una segunda encuesta entre el finalista de ese partido, el perfil del PT y el del PVEM.

El comunicado agrega que recientemente representantes del PT solicitaron a Clara Luz Flores organizar debates entre los aspirantes para posteriormente llegar a una segunda encuesta.

El partido advirtió que no acompañará los procesos locales si no se respeta ese mecanismo, con una metodología científica, casas encuestadoras oficiales y un esquema espejo acordado entre las tres fuerzas políticas.

El PT sostuvo que mantiene dos escenarios para Nuevo León: participar en la segunda encuesta si se cumple el acuerdo o analizar otras alternativas de competencia electoral.