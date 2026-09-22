Exige Piensa Verde cierre definitivo de pedrera Matrimar

Piensa Verde Nuevo León pidió clausurar las operaciones de Matrimar y atender las denuncias por presuntas afectaciones ambientales en la Sierra de Picachos

El colectivo Piensa Verde Nuevo León exigió el cierre definitivo e inmediato de la pedrera Matrimar, a la que señaló por presuntas afectaciones ambientales en la Sierra de Picachos, previo a la mesa de trabajo que sostendrá este martes con el Gobierno de Nuevo León.

La reunión se deriva de la Audiencia Pública celebrada el pasado 17 de junio, bajo el expediente DIIMP/AP/040/2026, en la que se abordó el “Impacto Ambiental y Conservación de la Sierra de Picachos” y participaron el Secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, así como otras autoridades estatales.

El colectivo señaló que durante aquella audiencia se expusieron diversas afectaciones ambientales y se alcanzaron acuerdos por unanimidad, por lo que demandó que estos compromisos se traduzcan en acciones concretas durante la mesa de trabajo prevista para este martes.

Piensa Verde sostuvo que Matrimar ha excedido de manera significativa la superficie autorizada en su Manifestación de Impacto Ambiental de 2019 y acusó a la empresa de haber ingresado al polígono del Área Natural Protegida “Ecosistemas de la Sierra Picachos”.

Además, afirmó que las actividades de la pedrera afectan escurrimientos y mantos acuíferos que contribuyen al abasto de agua de la Zona Metropolitana de Monterrey, además de generar contaminación atmosférica y representar un riesgo para especies protegidas como el oso negro, el ocelote y el águila real.

El colectivo también aseguró que existen múltiples denuncias ciudadanas relacionadas con las operaciones de la empresa, a las que, afirmó, las autoridades no han dado una respuesta efectiva y oportuna.

“Exigimos la clausura definitiva e inmediata de las operaciones de Materiales Triturados Martínez, S.A. de C.V. (Matrimar) en la Sierra de Picachos”, manifestó Piensa Verde Nuevo León.

La organización consideró que la situación requiere una intervención de las autoridades estatales y pidió ejercer sus facultades de inspección, vigilancia y protección ambiental.

“La Sierra de Picachos no es un recurso negociable: es un patrimonio natural estratégico cuya destrucción no puede seguir siendo tolerada”, señaló el colectivo.

Piensa Verde Nuevo León advirtió que continuará documentando y denunciando las presuntas afectaciones ambientales hasta conseguir el cierre definitivo de las operaciones de Matrimar.

La organización también llamó a las autoridades estatales a cumplir los compromisos asumidos durante la audiencia pública del 17 de junio y a evitar mayores retrasos en la atención de las denuncias relacionadas con la Sierra de Picachos.