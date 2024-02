Exige Pérez Bernal a Mauro Guerra que le tome protesta

Luego de que el Presidente del Poder Legislativo, Mauro Guerra, señalara que el Congreso no podrá cumplir con su trabajo si los diputados no se presentan, el legislador suplente, José Alfredo Pérez Bernal, le exigió que se le tome protesta.

Este miércoles, Mauro Guerra solicitó en tres ocasiones que los diputados presentes en las previas de los partidos en el Congreso, tomaran asistencia, sin embargo, los de Movimiento Ciudadano, hicieron caso omiso y la sesión no pudo comenzar, ya que entre las faltas de los naranjas y de otros diputados del PRI y el PAN no se completó el quorum.

En rueda de prensa, Mauro Guerra solicitó a los diputados tomar asistencia en la próxima sesión para continuar con el trabajo legislativo y antes de poder terminar, José Alfredo Pérez Bernal lo interrumpió y le exigió que sesionen con los 42 diputados que debe de tener el Congreso del Estado.

“Que nos convoquen a los 42, Presidente, ese es el tema, se han negado a sesionar y no hay fecha para la comisión (de gobernación), Presidente, asígnenle fecha, estoy en mi legítimo derecho de asumir y ustedes están bloqueando esa posibilidad, con su pretexto de que está en Comisión.

“En la mañana abordé a la Presidenta de la comisión y me dijo que no tienen fecha para sesionar, que no han convocado a nadie, no hay voluntad de cumplir con los 42 diputados que estamos en posibilidad de cumplir las responsabilidades de poder sesionar para que todo este completo, ustedes no quieren Presidente y le están poniendo una trampa al asunto del aire limpio, todos queremos aire limpio, pero ustedes están jugando a la politiquería y no quieren que tomemos protesta”, dijo Pérez Bernal.

Ante esto, Mauro Guerra le solicitó hablar con sus compañeros de Movimiento Ciudadano, porque fueron ellos que no quisieron entrar a la sesión.

“Hay integrantes de Movimiento Ciudadano que aquí están presentes, con los que puedes hablar para checar ese tema, se ha convocado a los 42 diputados, (si querían que se le tomara protesta) hubieran empezado la sesión”, le contestó Mauro Guerra a Pérez Bernal.

Comentarios