Exige Movimiento Ciudadano castigo ejemplar para Pyosa

“Nuestro medio ambiente puede seguir en riesgo por culpa de empresas que dañan los recursos naturales de todos. Estos hechos son inaceptables y no pueden seguir ocurriendo”, declaró.

“El mensaje es claro: quien contamine debe recibir una sanción ejemplar. En Nuevo León no vamos a permitir que ninguna empresa ponga en riesgo la salud pública y nuestro medio ambiente. Si una empresa no puede operar sin contaminar, entonces no debe operar en lo absoluto”, dijo el coordinador de Movimiento Ciudadano.