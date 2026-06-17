Exige Mijes sanción de Morena contra el diputado Mario Soto

El alcalde con licencia de Morena aseguró que el actuar del legislador contradice los principios del partido, por lo que exigió que se apliquen sanciones

Andrés Mijes pidió que haya consecuencias por parte de Morena, tras la renuncia de Mario Soto como coordinador de la bancada en el Congreso local, justo después de que no se presentara a la sesión de la Comisión Anticorrupción, donde se dio trámite al juicio político en contra del gobernador Samuel García.

El alcalde con licencia de Morena aseguró que el actuar del legislador contradice los principios del partido, por lo que exigió que se apliquen sanciones internas.

“Entonces, aquí el hecho de que una fracción de diputados no vaya en contra de la corrupción del gobernador, pues están traicionando los valores esenciales de la 4T, no robar, no mentir, no traicionar”, señaló Mijes.

Cuestionó la falta de claridad y de congruencia en el proceder dentro de la bancada respecto al caso del mandatario estatal.

“O sea, aquí si hay si una persona de la 4T, en este caso un diputado dice: 'Está practica de los postulados de no robar, pues tampoco es permitir robar al gobernador.' ¿Sí? No mentir, o sea, dijo que no estaba que estaba en contra del juicio político, pero después de la sesión, ¿por qué no lo dijo antes? ¿Por qué no se manifestó antes?”, cuestionó.

Asimismo, Mijes advirtió que la falta de cohesión en la estrategia contra la corrupción debilita las aspiraciones del partido de cara a los próximos comicios estatales si no se impone una línea clara de comportamiento.

“No traicionar, a ver, te estás traicionando ese postulado contra la corrupción. Entonces, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber consecuencias, que Morena debe tomar consecuencias contra esto porque si no se puede controlar una estrategia contra la corrupción, contra los malos gobiernos, pues dudo mucho que ganemos el gobierno del estado si no hay orden y disciplina dentro del partido”, sentenció.

Al ser cuestionado sobre las versiones que apuntan a que la ausencia de la bancada buscaba evitar alinearse con la oposición, recordó la naturaleza cambiante de los acuerdos políticos.

“Por un argumento de esa trinchera, te digo lo que escuché es que le estaban haciendo el juego al PRI o al PRI-AN. Es que es que volvemos a lo mismo, se rasgan las vestiduras. Pero hay una cosa que es muy importante que tengamos que entender. O sea, es en política, en política, el adversario de hoy puede ser el aliado de mañana y viceversa”, indicó.