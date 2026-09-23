Exige MC que San Nicolás aclare costo de parque de Los Naranjos

Solicitó hacer públicos los contratos, facturas, proveedores, convenios modificatorios y ampliaciones presupuestales relacionados con la remodelación

El regidor de Movimiento Ciudadano en San Nicolás, Javier Valdez Morales, pidió al Gobierno municipal transparentar el costo y los trabajos realizados en la remodelación del parque de la colonia Los Naranjos, tercer sector, al señalar que la obra habría pasado de un presupuesto inicial de $2 millones 473,348 pesos a más de $4 millones de pesos.

La obra fue seleccionada dentro del Presupuesto Participativo 2025 y había sido considerada técnicamente factible por la Secretaría de Obras Públicas del Municipio.

El proyecto contemplaba, según los vecinos y el regidor emecista, entre otros trabajos, la rehabilitación de banquetas y vitapista, además de la instalación de una torre infantil sobre pasto sintético.

Pero Valdez cuestionó que el proyecto y su costo hayan tenido modificaciones por lo que solicitó al municipio presentar la documentación que permita determinar qué trabajos adicionales se realizaron y cómo se ejercieron los recursos.

“Estamos hablando de dinero público y de una diferencia de millones de pesos que tiene que explicarse.

“No se puede pedir a los vecinos que participen, que voten y que confíen en un presupuesto, para después cambiar el proyecto y elevar su costo sin rendir cuentas claras”, indicó.

Valdez Morales también señaló que habitantes de la zona han cuestionado la calidad y los resultados de los trabajos, por lo que consideró necesario conocer el costo final de la intervención y el destino de los recursos adicionales.

Ante ello, solicitó hacer públicos los contratos, facturas, estimaciones de obra, catálogo de conceptos, proveedores, convenios modificatorios y ampliaciones presupuestales relacionados con la remodelación.

“Si una obra que se presentó por alrededor de $2.4 millones de pesos termina costando más de $4 millones, el gobierno de Daniel Carrillo tiene la obligación de explicar la diferencia.

“La transparencia no consiste en anunciar obras, sino en demostrar cuánto cuestan, quién las realiza y qué reciben los ciudadanos a cambio de su dinero”, indicó.

El emecista sostuvo que la falta de información sobre las modificaciones puede afectar la confianza ciudadana en el esquema de Presupuesto Participativo y pidió al Gobierno de San Nicolás rendir cuentas sobre el proyecto.

“Los nicolaítas no necesitan más opacidad, necesitan cuentas claras; si hubo un sobrecosto, que expliquen por qué; si hubo modificaciones, que las documenten; y si se gastaron más recursos de los autorizados originalmente, que digan cuánto, en qué y quién autorizó ese gasto”, señaló.