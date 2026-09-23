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Exige MC que San Nicolás aclare costo de parque de Los Naranjos

Por: INFO 7

22 Septiembre 2026, 13:47

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Solicitó hacer públicos los contratos, facturas, proveedores, convenios modificatorios y ampliaciones presupuestales relacionados con la remodelación

Exige MC que San Nicolás aclare costo de parque de Los Naranjos

El regidor de Movimiento Ciudadano en San Nicolás, Javier Valdez Morales, pidió al Gobierno municipal transparentar el costo y los trabajos realizados en la remodelación del parque de la colonia Los Naranjos, tercer sector, al señalar que la obra habría pasado de un presupuesto inicial de $2 millones 473,348 pesos a más de $4 millones de pesos.

La obra fue seleccionada dentro del Presupuesto Participativo 2025 y había sido considerada técnicamente factible por la Secretaría de Obras Públicas del Municipio.

El proyecto contemplaba, según los vecinos y el regidor emecista, entre otros trabajos, la rehabilitación de banquetas y vitapista, además de la instalación de una torre infantil sobre pasto sintético.

Pero Valdez cuestionó que el proyecto y su costo hayan tenido modificaciones por lo que solicitó al municipio presentar la documentación que permita determinar qué trabajos adicionales se realizaron y cómo se ejercieron los recursos.

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“Estamos hablando de dinero público y de una diferencia de millones de pesos que tiene que explicarse.
“No se puede pedir a los vecinos que participen, que voten y que confíen en un presupuesto, para después cambiar el proyecto y elevar su costo sin rendir cuentas claras”, indicó.

Valdez Morales también señaló que habitantes de la zona han cuestionado la calidad y los resultados de los trabajos, por lo que consideró necesario conocer el costo final de la intervención y el destino de los recursos adicionales.

Ante ello, solicitó hacer públicos los contratos, facturas, estimaciones de obra, catálogo de conceptos, proveedores, convenios modificatorios y ampliaciones presupuestales relacionados con la remodelación.

“Si una obra que se presentó por alrededor de $2.4 millones de pesos termina costando más de $4 millones, el gobierno de Daniel Carrillo tiene la obligación de explicar la diferencia.
“La transparencia no consiste en anunciar obras, sino en demostrar cuánto cuestan, quién las realiza y qué reciben los ciudadanos a cambio de su dinero”, indicó.

El emecista sostuvo que la falta de información sobre las modificaciones puede afectar la confianza ciudadana en el esquema de Presupuesto Participativo y pidió al Gobierno de San Nicolás rendir cuentas sobre el proyecto.

“Los nicolaítas no necesitan más opacidad, necesitan cuentas claras; si hubo un sobrecosto, que expliquen por qué; si hubo modificaciones, que las documenten; y si se gastaron más recursos de los autorizados originalmente, que digan cuánto, en qué y quién autorizó ese gasto”, señaló.

 

 

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