Exige MC investigación de Next Energy en Nuevo León

La legisladora pidió que se investigue su actividad en el estado y que se cancele su contrato con el municipio de Monterrey

Luego de que se detuviera al dueño de la empresa Next Energy por supuesto fraude, la diputada coordinadora de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, pidió que se investigue la empresa y se cancele el contrato que el municipio de Monterrey tiene con dicha compañía.

Eugenio Maiz Domene, dueño de Next Energy, fue puesto en prisión preventiva por la acusación de fraude por un contrato público de 2019 con el ayuntamiento de Aguascalientes, por lo cual, la legisladora pidió que se investigue su actividad en Nuevo León.

“Queremos saber las conexiones y los tipos de contrato que tiene esa empresa y ese empresario en el estado para verificar su cumplimiento de servicio y legalidad. “El tiempo nos dio la razón, cuando en su momento denunciamos la existencia de este tipo de acuerdo, la exigencia es que se rescinda el contrato que aún existe en Monterrey con Next Energy, la empresa señalada y cuestionada, motivo por el cual este empresario, dueño de esta empresa, ya se encuentra a disposición de la autoridad federal. “Sabemos que las condiciones que se dieron en su momento en Monterrey son las mismas por las que ahora está preso por las denuncias en otros municipios, incumplimiento de contrato y acciones fraudulentas. “Es así como quiero establecer claramente esta exigencia al Alcalde de Monterrey para que se rescinda de manera inmediata este contrato que todavía subsiste”, dijo Pámanes.

El contrato del que habla Pámanes trata sobre que Next Energy se comprometió con el municipio de Monterrey en construir una planta de suministro de energía hace más de siete años y hasta el momento no se ha hecho.

Esto fue lo mismo que sucedió en el municipio de Aguascalientes y por lo cual ahora Maiz Domene está detenido.