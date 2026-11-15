Exige madre justicia para su hijo tras riña afuera de la prepa 22

A través de un video en redes sociales, la mujer pidió la intervención del gobernador Samuel García para evitar que el caso quede impune.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La madre del estudiante que fue agredido durante una riña registrada afuera de la Preparatoria 22 de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) exigió justicia y pidió la intervención de las autoridades para evitar que el caso quede impune.

A través de un video difundido en redes sociales, la mujer, quien identificó a su hijo como el joven de la mochila roja que aparece en las grabaciones del pasado lunes, señaló que la agresión pudo haber terminado en una tragedia.

“Mi hijo pudo haber muerto en ese suceso, como han muerto muchos otros”, expresó al solicitar la atención del gobernador Samuel García, el procurador y el Poder Judicial.

Rechazo a la justificación de la violencia

La madre rechazó que lo ocurrido pueda justificarse como una simple pelea entre jóvenes y cuestionó que se minimice la agresión bajo el argumento de que así acostumbran llevarse.

“Es que así se llevan, así se llevan. No, así no se llevan, son de escuelas diferentes. Admiro enormemente la fuerza que tuvo para controlar su miedo, para controlar su coraje, para no reaccionar y tuvo la suerte de que no se haya muerto”, señaló.

Exigencia de investigación más allá del ámbito universitario

La mujer también pidió que el caso no quede únicamente en manos de la universidad, luego de que, según dijo, existe el riesgo de que se cierre el asunto bajo el argumento de que algunos involucrados son menores de edad.

“No puede aventarse un carpetazo de la uni porque la uni diga es que yo no me puedo meter porque son menores. No, no todos son menores y mi hijo sí es menor de edad”, reclamó.

Finalmente, agradeció los mensajes de apoyo que ha recibido y pidió a la ciudadanía compartir su video para que llegue a las autoridades correspondientes y se investiguen los hechos.