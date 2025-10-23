Exige justicia papá de motociclista fallecido en accidente

El padre del joven motociclista que perdió la vida tras un accidente vial contra una camioneta, confía en que las autoridades procederán conforme a la ley

El padre de familia del joven quien falleció en un accidente vial en Montemorelos, pide justicia por la muerte de su hijo Rodrigo de Jesús Torres Delgado, de 18 años de edad.

Dijo que las jóvenes que viajaban en la camioneta que lo chocó, ya fueron identificadas.

En su declaración señaló que espera que paguen a como debe ser el procedimiento.

Mencionó que hay mucha evidencia de donde ocurrió el accidente y las pruebas que fueron presentadas ante la Fiscalía, como los videos del momento en que ocurrió el accidente.

Nelson Abdiel Torres Lira dijo que solo agentes ministeriales lo visitaron al inicio del accidente y fue todo, nadie más lo ha visitado para que le informen de como van las investigaciones.

Señaló que está confiado en que las autoridades le asistan, pues la muerte de su hijo no puede quedarse en un solo accidente más.