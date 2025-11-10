Exige gobierno de Nuevo León domos a pedreras

El Gobierno de Nuevo León ordenó a todas las pedreras construir domos para disminuir la emisión de polvo y mejorar la calidad del aire en el estado

Tras críticas y amagos de clausuras a pedreras de parte del Gobernador Samuel García, la Secretaría de Medio Ambiente reveló que exigirá la construcción de domos a todas las empresas del sector.

Raúl Lozano, titular de la dependencia, aseguró que la petición del Estado ya fue notificada.

“Estamos trabajando con ellos de la mano para que pongan domos que mitiguen la emisión de polvos a la atmósfera.

“Estamos creando un muy buen puente de comunicación, trabajando de la mano con ellos”, aseguró.

La medida, dijo al asistir al Cuarto Informe de Gobierno de García Sepúlveda, es para todas las compañías independientemente de su tamaño o cantidad de emisiones.

“No importa qué tan chica o grande, todas deben contribuir a mejorar la calidad del aire de la ciudad”, sentenció.

El funcionario reveló además que el diálogo sobre la medida se ha mantenido con más de una decena de empresas.

“Están con toda la voluntad de contribuir".

“Estamos trabajando con ellos, con las Asociación de Calizas y Pedreras conformadas en el estado por 15 pedreras, y en los próximos días tendremos noticias en ese sentido”, detalló.

La pretensión de la Secretaría es que a mediano plazo, en próximos meses, se concrete el plan para la construcción de las barreras físicas.